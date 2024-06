Vite compris le 3 juin

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un week-end chargé pour Atos • Le groupe de services informatiques vient de connaître une fin de semaine cruciale pour son avenir. Vendredi, samedi et jusqu’à hier, le conseil d’administration s’est réuni. L’idée ? Rendre une décision publique aujourd’hui, le lundi 3 juin, quant à son futur repreneur. La balance semble pencher pour David Layani, qui s’est récemment aligné avec les demandes des créanciers. Il discute notamment avec les fonds d’investissements qui détiennent la moitié de la dette d’Atos et avec quelques banques (créancières de l’entreprise elles aussi). Daniel Kretinsky tente aussi sa chance et se dit prêt à investir 700 millions d’euros au capital d’Atos. Son dossier a séduit certaines banques qui l’estiment « plus solide » que celui de David Layani.

Un Japon ultra-interventionniste sur le marché des changes ! • Le pays du Soleil Levant est intervenu sur le marché des changes à hauteur d’environ 62 milliards de dollars sur le mois de mai. L’idée visait à maintenir le cours du yen à flots. Pour rappel, la devise nationale nippone était à son niveau le plus bas depuis 34 ans face au dollar. Elle est notamment fragilisée par la politique monétaire mise en place dans le pays depuis 2016 et qui consiste à fixer des taux directeurs négatifs. Et même si la Banque du Japon (BOJ) a récemment rompu avec cette pratique, le yen a encore du mal à reprendre vigueur. Voilà qui explique les montants faramineux investis sur le marché des changes pour tenter de le réanimer…

Fauchon change de main ! • La marque de gastronomie de luxe française passe sous l’égide du groupe breton Galapagos. Jusque-là, Fauchon était la propriété d’Eucelia Investments SA depuis 2004. On connaît déjà son nouveau groupe Galapagos pour ses marques « émotionnelles » et centenaires comme Gavottes, Traou Mad ou les Biscuits roses par exemple. Notre iconique épicerie de luxe devrait ainsi s’y intégrer à merveille. « Notre ADN est de sublimer la gastronomie des régions françaises en achetant nos matières premières localement, au plus près […] Nous n’avons jamais été des industriels et la solide expérience de production de qualité, haut de gamme, du groupe Galapagos dans ce domaine sera un réel point fort qui viendra renforcer la croissance de la marque Fauchon », s’est réjoui Samy Vischel, président de Fauchon depuis 2018.

Coup d’envoi de l’OPA sur Believe ! • L’Autorité des marchés financiers (AMF) a donné son feu vert à l’offre de rachat de Believe par un consortium qui comprend son patron et des fonds d’investissement. Ainsi, l’Offre publique d’achat (OPA) débute aujourd’hui pour le spécialiste français de la musique numérique. L’action est fixée à 15 euros, ce qui valorise l’entreprise à 1,46 milliard d’euros. Le directeur général de Believe, Denis Ladegaillerie, se félicite de cette opération : « Cette offre constitue une nouvelle étape majeure de l’opération que nous avons initiée avec le consortium pour faire de Believe la référence mondiale de la musique indépendante ».

Pas de salon à Genève en 2025 ! • Les perspectives incertaines sur le marché des voitures ont scellé le sort du Salon international de l’automobile de Genève. Déjà en 2024, l’édition a déçu avec seulement 168 000 visiteurs contre 200 000 attendus. Seul Renault avait fait le déplacement parmi les grands constructeurs européens. Alors, pour l’année prochaine, les organisateurs préfèrent capituler.

