Le fait marquant de la semaine

Schelcher tient la barre cette semaine encore

Dominique Schelcher (Coopérative U) conserve la tête du classement avec un score d'influence ALV de 95. Juste derrière, Nicolas Dufourcq et Anthony Bourbon ️ confirment la percée des voix personnelles. Côté tandems, le duo Bpifrance × Dufourcq reste imbattable — preuve qu'une marque et son dirigeant qui parlent d'une même voix amplifient mutuellement leur portée.