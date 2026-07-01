L’Observatoire, par Aura & en partenariat avec ÉcoRéseau Business

L'Observatoire par Aura — Qui fait battre le pouls de LinkedIn France ?

Qui fait battre le pouls de
LinkedIn France ?

Mises à jour quotidiennes

Trois classements de référence mesurés au score ALV : les dirigeants, les entreprises et les tandems les plus influents sur LinkedIn. Cliquez sur un nom pour ouvrir son analyse complète.

IN · TOP 10 · CLASSEMENT
Dirigeants
Les patrons les plus influents sur LinkedIn.
1
PDG chez COOPERATIVE U · Coopérative U
95
ALV
2
CEO of Bpifrance · Bpifrance
94
ALV
3
Founder & CEO at Blast. Club · Blast.Club
93
ALV
4
Président E.Leclerc (comité stratégique), Fonds Landerneau, MEL Publisher, NeomaBS et IRIS. · E.Leclerc
92
ALV
5
Président du Groupement Mousquetaires · Groupement Mousquetaires
91
ALV
6
Co-Founder & CEO at Alan · Alan
91
ALV
7
Président Directeur Général de Carrefour · Carrefour
90
ALV
8
CEO @ Bulldozer - Marketing & Growth (Aircall, Payfit, Salesforce…) | Author | GTM10 Award Winner | Investor · Bulldozer
88
ALV
9
Directeur général de France Travail · France Travail
87
ALV
10
CEO at Eskimoz | Global Search Agency
85
ALV
Voir le Top 100 sur l'Observatoire →
IN · TOP 10 · CLASSEMENT
Entreprises
Les marques qui rayonnent le plus sur LinkedIn.
1
100
ALV
2
97
ALV
3
96
ALV
4
96
ALV
5
94
ALV
6
94
ALV
7
93
ALV
8
93
ALV
9
92
ALV
10
90
ALV
Voir le Top 100 sur l'Observatoire →
IN · TOP 10 · CLASSEMENT
Tandems
Le duo entreprise × dirigeant le plus puissant.
1
CEO of Bpifrance
92
ALV
2
Founder & CEO at Blast. Club
87
ALV
3
CEO, Capgemini Group
84
ALV
4
AXA Group CEO
83
ALV
5
Executive Vice President, Global Head of Corporate Affairs, Sanofi - President, Sanofi France
81
ALV
6
Executive Officer of the CMA CGM Group, President of the CMA CGM Foundation
81
ALV
7
Chief Executive Officer Orange
79
ALV
8
Président Directeur Général de Carrefour
77
ALV
9
Founder and CEO Women in Tech ® Global | Founder Tech Diplomacy Global Institute | UNESCO | WEF Global Future Council Member | Doctoral Candidate | 40 Women Forbes | Mother of 4
77
ALV
10
Directeur général de France Travail
76
ALV
Voir le Top 100 sur l'Observatoire →
Le fait marquant de la semaine

Schelcher tient la barre cette semaine encore

Dominique Schelcher (Coopérative U) conserve la tête du classement avec un score d'influence ALV de 95. Juste derrière, Nicolas Dufourcq et Anthony Bourbon ️ confirment la percée des voix personnelles. Côté tandems, le duo Bpifrance × Dufourcq reste imbattable — preuve qu'une marque et son dirigeant qui parlent d'une même voix amplifient mutuellement leur portée.

Le chiffre de la semaine
95
score ALV maximal atteint par Schelcher cette semaine.
Semaine du 1 juillet 2026
L'Observatoire par Aura, l'agence LinkedIn-first
Méthodologie, profils détaillés et Top 100 complets sur l'Observatoire Aura.
Explorer l'Observatoire →