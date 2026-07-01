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Mises à jour quotidiennes
Trois classements de référence mesurés au score ALV : les dirigeants, les entreprises et les tandems les plus influents sur LinkedIn. Cliquez sur un nom pour ouvrir son analyse complète.
IN · TOP 10 · CLASSEMENT
Dirigeants
Les patrons les plus influents sur LinkedIn.
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ALV
IN · TOP 10 · CLASSEMENT
Entreprises
Les marques qui rayonnent le plus sur LinkedIn.
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ALV
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IN · TOP 10 · CLASSEMENT
Tandems
Le duo entreprise × dirigeant le plus puissant.
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Le fait marquant de la semaine
Schelcher tient la barre cette semaine encore
Dominique Schelcher (Coopérative U) conserve la tête du classement avec un score d'influence ALV de 95. Juste derrière, Nicolas Dufourcq et Anthony Bourbon ️ confirment la percée des voix personnelles. Côté tandems, le duo Bpifrance × Dufourcq reste imbattable — preuve qu'une marque et son dirigeant qui parlent d'une même voix amplifient mutuellement leur portée.
Le chiffre de la semaine
95
score ALV maximal atteint par Schelcher cette semaine.
Semaine du 1 juillet 2026
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