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Bonne nouvelle pour les fans de cyclisme ! Le Tour de France 2026 s’est lancé ce week-end, pour un mois de course dans toute la France. Les meilleurs cyclistes se retrouvent sur les routes, avant la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées (26 juillet). Et, à leurs côtés, des partenaires historiques s’engagent à faire vivre la compétition.

Depuis 1903, le Tour de France est l’un des événements sportifs les plus médiatisés au monde. 184 coureurs se préparent à prendre la ligne de départ. Tout comme les partenaires du Tour, qui représentent des marques françaises.

Un dispositif XXL

Parmi les partenaires historiques figure Cochonou, présent pour la 27e année consécutive. Pour cette édition, la marque renforce encore son dispositif avec un huitième véhicule au sein de sa caravane. Au total, 24 caravaniers distribuent près de 550 000 sachets. Autre partenaire incontournable, E.Leclerc, qui participe pour la huitième année consécutive. La marque propose notamment animations et jeux-concours.

Présente depuis 2004, Škoda est devenue l’une des images emblématiques du Tour de France. Partenaire historique de l’épreuve, la marque est notamment associée à la célèbre voiture rouge du directeur de course, une Škoda. Depuis 2021, sa caravane est entièrement électrique, témoignant de son engagement en faveur d’une mobilité plus durable. Comme chaque année, elle distribue également près de 550 000 maillots et casquettes aux supporters.

Faire vivre le sport au-delà du Tour

Pour beaucoup, le Tour de France permet de montrer un engagement plus large en faveur du cyclisme. C’est le cas de Century 21, qui célèbre cette année sa dixième participation. Les 960 agences du réseau se mobilisent autour de l’événement. « Cette dixième participation est plus qu’un anniversaire symbolique. Elle incarne la sincérité et la constance de notre engagement aux côtés du Tour de France, un événement qui va à la rencontre des gens, comme nos professionnels le font chaque jour sur le terrain », souligne Charles Marinakis, président de Century 21.

Depuis 2023, le groupe parraine également le « Prix Century 21 de la Combativité ». Cette distinction récompense les coureurs qui tentent de faire basculer la course. À cela s’ajoute le « Prix Century 21 du Super-Combatif », créé en 1956, qui récompense le coureur ayant fait preuve de la plus grande combativité tout au long de l’épreuve. « C’est une distinction qui compte dans le palmarès d’un coureur. Attaquer au bon moment, prendre ses responsabilités et animer la course sont des qualités essentielles dans notre sport et restent l’apanage des plus grands », affirme Laurent Jalabert, lauréat de cette distinction à plusieurs reprises.

Même logique chez Groupama, qui a signé avec le Tour de France masculin et féminin pour les trois prochaines années. Le groupe s’engage déjà dans le cyclisme, même en dehors du Tour, avec l’opération « Ton Club, Ton Maillot », qui offre une dotation d’équipements à 700 clubs et 17 000 licenciés. Cette opération « marque une nouvelle étape dans notre volonté de poursuivre une stratégie cohérente et ambitieuse de sponsoring. Groupama s’affirme aujourd’hui comme un acteur incontournable dans le monde du cyclisme », déclare Sylvain Burel, directeur de la communication de Groupama.

Une occasion de rassembler

Au-delà du sport, plusieurs partenaires profitent de la visibilité du Tour pour mener d’autres actions. Depuis 2016, le Bus de la Vue et de l’Audition de Krys propose des tests gratuits pour vérifier son capital visuel et auditif. Depuis son lancement, 13 000 personnes ont pu en bénéficier. De son côté, Century 21 poursuit son opération solidaire « Un enfant, un vélo », lancée en 2017. Chaque année, le groupe collecte ou achète des vélos en parfait état afin de les offrir à des enfants issus de familles modestes. « Voir les yeux d’un enfant briller en recevant son vélo dans un contexte aussi symbolique que le Tour de France est toujours un moment d’une émotion rare », rappelle Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France et parrain de l’initiative. Depuis sa création, 1 300 vélos ont ainsi été offerts.

Après le 26 juillet, ce sera au tour des femmes de se présenter sur la ligne de départ. Du 1er au 9 août, elles bénéficieront, elles aussi, d’un soutien important en termes de partenaires, avec Zwift comme partenaire titre.