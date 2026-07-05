Boulangeries, boucheries, librairies ou encore épiceries indépendantes font partie du quotidien de millions de Français. Pourtant, ces commerces de proximité sont confrontés à de nombreuses difficultés qui menacent leur survie. Face à cette situation, les pouvoirs publics et les collectivités multiplient les initiatives pour préserver ces acteurs essentiels de la vie locale.
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