Boulangeries, boucheries, librairies ou encore épiceries indépendantes font partie du quotidien de millions de Français. Pourtant, ces commerces de proximité sont confrontés à de nombreuses difficultés qui menacent leur survie. Face à cette situation, les pouvoirs publics et les collectivités multiplient les initiatives pour préserver ces acteurs essentiels de la vie locale.

Les commerces de proximité jouent un rôle économique mais aussi social. Ils participent à l’animation des centres-villes et des villages, favorisent les échanges entre habitants et contribuent à maintenir des services essentiels dans les territoires. Malgré leur importance, ils doivent aujourd’hui faire face à une baisse de fréquentation, à l’évolution des modes de consommation et à une concurrence toujours plus forte.