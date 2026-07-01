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TRIBUNE. Depuis plusieurs années, les entreprises françaises et européennes font face à une accumulation de transformations sans précédent. Révolution de l’intelligence artificielle, impératifs de transition énergétique, tensions géopolitiques, inflation réglementaire, réorganisation des chaînes de valeur : les dirigeants doivent piloter leurs organisations dans un environnement où le changement est devenu permanent. Par Denis Lassance, directeur général Europe de PMI.

Dans ce contexte, les entreprises accélèrent leurs investissements afin de transformer leurs activités, d’améliorer leur résilience et de renforcer leur compétitivité. L’intelligence artificielle, la transition énergétique ou encore la souveraineté économique occupent désormais une place centrale dans les stratégies des entreprises.

Pourtant, ce qui fait la différence ne réside plus uniquement dans la qualité d’une vision ou la pertinence d’une stratégie. Elle se mesure désormais à la capacité d’une organisation à mettre en œuvre et à mener à bien sa transformation dans un environnement de plus en plus complexe. C’est là que se joue aujourd’hui une part croissante de la compétitivité.

C’est à ce stade que la capacité à mener à bien les projets devient essentielle. Les organisations qui investissent dans les professionnels de la gestion de projet et développent les compétences, les outils et les méthodes de travail nécessaires pour piloter le changement sont mieux placées pour transformer leur stratégie en résultats concrets et en création de valeur durable.

Pourquoi la complexité est devenue un enjeu de performance

Cette réalité est souvent sous-estimée. Lorsqu’une transformation échoue, la tentation est grande d’en attribuer la responsabilité à un manque d’innovation, à des contraintes budgétaires ou à des choix stratégiques inadaptés. Pourtant, les études du Project Management Institute (PMI) révèlent que l’enjeu se situe bien souvent ailleurs : les organisations éprouvent des difficultés à orchestrer les nombreuses dimensions du changement et les interactions qui les relient.

La dernière édition du rapport Pulse of the Profession du Project Management Institute (PMI) révèle que plus d’un projet sur deux dans le monde présente aujourd’hui un niveau élevé de complexité. Dans ce contexte, les organisations les plus performantes sont celles qui savent maîtriser cette complexité et la transformer en levier de réussite.

La complexité est devenue le nouvel environnement de travail des entreprises

Longtemps, les organisations ont abordé les projets comme une succession de tâches à planifier, coordonner et contrôler. Si cette approche s’est révélée efficace dans des environnements plus stables, elle ne suffit plus aujourd’hui.

Les projets évoluent désormais au sein d’écosystèmes où interagissent en permanence enjeux technologiques, humains, organisationnels, réglementaires et économiques. La complexité n’est donc plus une exception à gérer ponctuellement, elle constitue désormais le cadre dans lequel les entreprises évoluent et conduisent leurs transformations.

C’est pourquoi la capacité à adopter une vision systémique devient aujourd’hui indispensable pour les professionnels du projet. Au-delà de la gestion des tâches ou des initiatives individuelles, les organisations ont besoin de profils capables de comprendre les interactions entre les différentes composantes de leur écosystème, d’anticiper les effets en cascade de leurs décisions et d’agir avec une compréhension globale des enjeux.

La dernière édition du rapport Pulse of the Profession du Project Management Institute (PMI) souligne d’ailleurs que le développement de cette capacité, à travers le renforcement des compétences, l’adoption de nouvelles méthodes de travail et une attention accrue portée aux résultats interdépendants, constitue un levier essentiel pour améliorer la performance des organisations dans des environnements de plus en plus complexes.

Les organisations les plus performantes l’ont compris. Plutôt que de chercher à réduire cette complexité, elles développent les capacités nécessaires pour la maîtriser. Cela passe par une meilleure visibilité des interdépendances, un alignement continu des parties prenantes et une réévaluation régulière des priorités lorsque le contexte évolue.

La performance ne repose plus sur la capacité à simplifier le réel, mais sur l’aptitude à en comprendre les interactions, à anticiper les conséquences des décisions et à ajuster les trajectoires en continu. Les entreprises qui développent ces réflexes font de la complexité un véritable levier de compétitivité.

Faire de la complexité un sujet stratégique

Les transformations actuelles ne se heurtent pas uniquement à des contraintes technologiques ou financières. Elles sont confrontées à des interdépendances croissantes entre les métiers, les parties prenantes, les réglementations et les écosystèmes dans lesquels évoluent les entreprises. La capacité à comprendre ces interactions, à arbitrer dans l’incertitude et à maintenir un alignement durable constitue désormais un facteur clé de réussite.

La complexité n’est plus l’exception : elle est désormais la norme. Les organisations qui sauront l’intégrer pleinement à leur fonctionnement, plutôt que de chercher à l’éliminer, et qui disposeront de solides capacités d’exécution des projets, seront celles qui créeront une performance durable et un avantage compétitif dans le temps.

Dans un environnement où les stratégies tendent à se ressembler et où les avantages concurrentiels se renouvellent toujours plus vite, la différence se fera dans la capacité à transformer la complexité en performance durable.