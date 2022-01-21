ÉcoRéseau Business

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PORTRAITS D'ENTREPRENEURS

Actus

« Made in Europe » : l’UE divisée sur les frontières de sa préférence industrielle

économie & société
Face à la concurrence chinoise, l’Union européenne veut réserver une part de ses marchés publics et de ses aides aux productions du continent. Mais derrière cette préférence industrielle, une question divise les États membres : faut-il privilégier les seules entreprises européennes ou associer les partenaires commerciaux de l’Union ? Entre la ligne défendue par Paris, les réserves de Berlin et les demandes britanniques, le projet « Made in Europe » révèle les difficultés à bâtir une stratégie industrielle commune. 

Simultanément le climat et la pollution !

économie & société
Il est judicieux de transformer notre action face à ces défis en une opportunité économique.

Il ne peut y avoir de transition environnementale sans transition économique

économie & société
Généralisons la juste rémunération des agriculteurs pour rééquilibrer la relation entre producteur et distributeur...

SEO, GEO : comment l’IA bouleverse la visibilité des entreprises

actualités
Plus de la moitié des Français utilisent régulièrement une intelligence artificielle… une audience qui a été multipliée par sept en trois ans ! Alors, dans un monde régi par l’IA, les entreprises doivent s’adapter. Et vite. Parce que leur visibilité, aussi, en dépend.

Nymbios : la musique d’ambiance comme outil de business

actualités
Pour Arthur Fromont, fondateur de Nymbios et ancien DJ, la musique participe pleinement à l’expérience client.

BIG 2026 : « le culot », moteur de l’entrepreneuriat

actualités
Pour sa prochaine édition, BIG place le « culot » au cœur des débats et entend célébrer celles et ceux qui innovent, prennent des risques et font avancer l’économie française.

Quelle est l’influence de l’ONU aujourd’hui ?

actualités
« Les Nations unies, créées il y a 81 ans pour maintenir la paix et la sécurité, sont devenues incapables de remplir cette mission, ou plutôt on les a rendues incapables de le faire. » C’est lors de l’Assemblée générale des Nations unies de l’ONU, le 22 septembre dernier, que Recep Tayyip Erdogan a prononcé ces mots. Depuis des années, le président turc, plaide pour une structure plus globale et inclusive au sein du conseil de sécurité.

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Parc d'attractions vs usines ?

De l’usine au parc d’attractions « Dragon Ball » : quand la puissance change...

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Comment une ancienne puissance industrielle peut-elle se réjouir d’accueillir un parc d’attractions là où elle devrait rêver de nouvelles usines ?
Faut-il craindre le retour des Gilets jaunes ?

Carburants, pouvoir d’achat : le scénario des Gilets jaunes peut-il se répéter ?

économie & société Jules Monseigne
La flambée des prix à la pompe ravive les inquiétudes autour du pouvoir d’achat et fait ressurgir le souvenir des Gilets jaunes. Des pêcheurs aux salariés, plusieurs secteurs expriment leur mécontentement, tandis que le gouvernement multiplie les aides ciblées. Entre mobilisation sociale et réponse d’urgence, les ingrédients d’une nouvelle contestation sont-ils réunis ?

Entreprendre

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Quelles solutions pour le climat ?

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Il ne peut y avoir de transition environnementale sans transition économique

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Marché de la mobilité partagée

Rachats, cessions, retraits : la mobilité partagée entre dans une nouvelle phase

économie & société LMedia
La mobilité partagée n’est donc pas uniquement une affaire de voitures ou de flottes. C’est une affaire d’accès, de flexibilité, de confiance et de simplicité.
IA et récit

L’intelligence artificielle en quête de récit

économie & société LMedia
Alors que le récit lié à l'intelligence artificielle se cherche, son acceptabilité semble de plus en plus contestée.

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Transition économique et environnementale

Il ne peut y avoir de transition environnementale sans transition économique

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Généralisons la juste rémunération des agriculteurs pour rééquilibrer la relation entre producteur et distributeur...
C'est en Île-de-France que les petites et moyennes entreprises industrielles (PMI) sont les plus productives.

Industrie : les régions se livrent bataille pour attirer les entreprises

actualités Léa Joannes
Avoir l’idée, les clés et le courage de lancer son entreprise ? Check. Et ensuite ? Il s’agit de savoir où s’implanter. Mais les chiffres, une tendance rassurante ou encore les bons retours des entrepreneurs déjà implantés sur place ne suffisent pas. En France, chaque région a ses atouts. À commencer par l’Île-de-France.
Parc d'attractions vs usines ?

De l’usine au parc d’attractions « Dragon Ball » : quand la puissance change...

économie & société LMedia
Comment une ancienne puissance industrielle peut-elle se réjouir d’accueillir un parc d’attractions là où elle devrait rêver de nouvelles usines ?

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