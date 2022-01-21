ÉcoRéseau Business

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Société
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De l’usine au parc d’attractions « Dragon Ball » : quand la puissance change...
Comment une ancienne puissance industrielle peut-elle se réjouir d’accueillir un parc d’attractions là où elle devrait rêver de nouvelles usines ?
Carburants, pouvoir d’achat : le scénario des Gilets jaunes peut-il se répéter ?
La flambée des prix à la pompe ravive les inquiétudes autour du pouvoir d’achat et fait ressurgir le souvenir des Gilets jaunes. Des pêcheurs aux salariés, plusieurs secteurs expriment leur mécontentement, tandis que le gouvernement multiplie les aides ciblées. Entre mobilisation sociale et réponse d’urgence, les ingrédients d’une nouvelle contestation sont-ils réunis ?
Simultanément le climat et la pollution !
Il est judicieux de transformer notre action face à ces défis en une opportunité économique.
Il ne peut y avoir de transition environnementale sans transition économique
Généralisons la juste rémunération des agriculteurs pour rééquilibrer la relation entre producteur et distributeur...
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Rachats, cessions, retraits : la mobilité partagée entre dans une nouvelle phase
La mobilité partagée n’est donc pas uniquement une affaire de voitures ou de flottes. C’est une affaire d’accès, de flexibilité, de confiance et de simplicité.
L’intelligence artificielle en quête de récit
Alors que le récit lié à l'intelligence artificielle se cherche, son acceptabilité semble de plus en plus contestée.
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Industrie : les régions se livrent bataille pour attirer les entreprises
Avoir l’idée, les clés et le courage de lancer son entreprise ? Check. Et ensuite ? Il s’agit de savoir où s’implanter. Mais les chiffres, une tendance rassurante ou encore les bons retours des entrepreneurs déjà implantés sur place ne suffisent pas. En France, chaque région a ses atouts. À commencer par l’Île-de-France.
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