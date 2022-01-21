ÉcoRéseau Business

« Les Nations unies, créées il y a 81 ans pour maintenir la paix et la sécurité, sont devenues incapables de remplir cette mission, ou plutôt on les a rendues incapables de le faire. » C’est lors de l’Assemblée générale des Nations unies de l’ONU, le 22 septembre dernier, que Recep Tayyip Erdogan a prononcé ces mots. Depuis des années, le président turc, plaide pour une structure plus globale et inclusive au sein du conseil de sécurité.