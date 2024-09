Temps de lecture estimé : 5 minutes

C’est la rentrée pour les essais autos ! La rédaction d’ÉcoRéseau Business vous guide dans vos aspirations de mobilités. Retour sur quelques modèles phares.

Peugeot e2008 : montée en puissance (électrique)

Un petit 3008, c’est grâce à son gabarit un rien supérieur à celui de ses concurrents directs que le SUV urbain de Peugeot a construit son succès en s’imposant comme une alternative moins onéreuse, mais quand même un peu familiale, à son grand frère 3008.

Le restyling du modèle devrait confirmer sa réussite commerciale. Le 2008 adopte la face avant rénovée des modèles Peugeot avec trois griffes lumineuses de chaque côté d’un bouclier redessiné avec une calandre ornée du nouveau logo de la marque, et en prime une nouvelle signature lumineuse arrière.

Peu de changements en revanche dans l’habitacle (nouveau graphisme du compteur numérique avec effet 3D, nouvelle dalle centrale multimédia, etc.).

Sous le capot une nouvelle motorisation 100 % électrique de 156 ch qui revendique une autonomie d’environ 400 km. Raisonnable.

Modèle essayé : Peugeot Nouveau 2008 GT Électrique 115 kW. Tarif à partir de 42 990 euros. Tarif gamme à partir de 24 990 euros.

Alfa Roméo Giulia 2.2 Diesel 160 ch : l’oméga de la tradition transalpine

Elle est née en 2016 à une époque où la domination des SUV sur le bitume était moins prééminente qu’aujourd’hui. Quand le plaisir automobile se conjuguait encore avec le plaisir des yeux. La Giulia est une très belle voiture surtout en extérieur, avec un coup de crayon habile qui lui dessine une robe magnifique. L’habitacle de cette berline nostalgique est en revanche un peu moins glamour et le restyling intervenu il y a quelques mois n’a pas vraiment changé les choses. Pour autant remercions Alfa Roméo d’avoir maintenu contre vents et marées cette incarnation de la dolce vita sur nos routes. Avec en outre une prise de risque mécanique maximum en ces temps du tout électrique : ici nulle hybridation et encore moins de moteur sur batterie, mais au contraire un bon vieux diesel 2,2 litres de 160 chevaux. Tout est dit. L’Alfa est l’oméga de la tradition transalpine.

Modèle essayé : Alfa Roméo Giulia 2.2 Diesel 160 ch Sprint. Tarif à partir de 50 300 euros. Tarif gamme à partir de 50 300 euros.

Citroën C5 Aircross hybride : bonus mécanique

C’est le petit plus mécanique dont le SUV aux chevrons avait besoin pour continuer de plaire. Le C5 Aircross déjà célébré pour ses multiples qualités de confort et de volume intérieur peut désormais ajouter à son palmarès une relative sobriété. L’adoption de la nouvelle formule d’hybridation du groupe Stellantis, déjà présente sous le capot du Peugeot 3008, va permettre au SUV Citroën d’économiser du carburant : un nouveau 3 cylindres 1,2 l turbo essence associé à un moteur électrique de 28 ch avec une boîte de vitesses double embrayage à 6 rapports. À la clef 136 ch de puissance pour des gains de 1 à 2 litres de carburants selon les parcours par rapport à l’ancien modèle PureTech 130 ch. Appréciable. Côté tarifs ce SUV full hybride est certes facturé 1 500 euros plus chers que son prédécesseur purement thermique mais son bonus fiscal allège la note du fait de la diminution des émissions de CO 2 . Bilan des courses : quelques dizaines d’euros seulement de différence.

Modèle essayé : Citroën C5 Aircross hybride 136 Shine Pack. Tarif à partir de 35 800 euros. Tarif gamme à partir de 32 290 euros.

Honda Jazz e:HEV : une citadine idéale

Carton plein pour cette petite citadine hybride, mignonne et tellement agréable à conduire. Elle est une des dernières survivantes du genre monospace format urbain qui a bénéficié l’an passé d’un restyling de mi-carrière. Bien équipée, spacieuse pour sa taille, la Jazz nouveau millésime bénéficie surtout d’une mise à jour mécanique avec une hybridation renouvelée pour une puissance cumulée qui passe de 109 ch à 122 ch. Un régal en ville.

Modèle essayé : Honda Jazz e:HEV Advance. Tarif à partir de 30 190 euros. Tarif gamme à partir de 30 190 euros.

Peugeot hybride 208 et 408 : le nec plus ultra mécanique

C’est sans conteste la meilleure configuration mécanique de la marque pour ces deux modèles avec un même moteur 3 cylindres 1,2 litre essence de 136 chevaux couplé à une transmission à double embrayage e-DCS6 intégrant un moteur électrique de 28 ch alimenté par une batterie 48 V. De fait il s’agit là de microhybridation qui ne permet pas de rouler véritablement en mode électrique mais qui vient épauler le moteur thermique en phase de démarrage et d’accélération pour en réduire la consommation. Avec ce dispositif moins onéreux que le moteur hybride rechargeable, le constructeur propose sur sa 408 une configuration qui tire le prix de vente vers le bas et remplace le moteur essence classique PureTech 130 EAT8. Peugeot espère ainsi donner un coup de boost à sa berline fastback surélevée qui n’a pour l’heure pas réussi son pari commercial et qui sera déclinée en version 100 % électrique en fin d’année.

Modèles essayés : Peugeot 208 GT Hybrid 136 e-DCS6. Tarif à partir de 27 410 euros. Tarif gamme à partir de 18 770 euros. Peugeot 408 GT Hybrid 136 e-DCS6. Tarif à partir de 39 770 euros. Tarif gamme à partir de 35 890 euros.

Suzuki Vitara hybride: en fin de course

C’est un vétéran du monde automobile qui a ouvert la voie à ses concurrents. En 1988 il était le premier SUV compact lancé sur les routes, et appelé à faire école. Le modèle actuel date de 2015 et arrive en fin de vie, même s’il demeure l’un des best-sellers de la marque. Au fil des années le Vitara s’est embourgeoisé, il a gagné en équipements, a soigné son look et bénéficie désormais d’une motorisation full hybride. Qui n’est pas il faut bien l’avouer la plus convaincante du marché.

Modèle essayé : Suzuki Vitara 1.5l Dualjet full Hybride AllGrip Style. Tarif à partir de 28 640 euros. Tarif gamme à partir de 20 990 euros

Renault Espace : seul le nom demeure

Bien loin des origines du monospace qui firent de Renault un révolutionnaire automobile, l’Espace 6e génération d’aujourd’hui n’est en réalité que la version allongée (+ 21 cm) du SUV Austral ce qui lui permet notamment d’accueillir une troisième rangée de sièges. De l’Austral il conserve donc toutes les qualités (finition, équipement), le volume en plus, même si cet Espace 2024 est également disponible en stricte 5 places. Avec en prime l’efficience du remarquable système d’hybridation de Renault.

Modèle essayé : Renault Espace E-Tech200 full hybride Esprit Alpine. Tarif à partir de 48 300 euros. Tarif gamme à partir de 45 000 euros

Nissan Townstar électrique : autonomie riquiqui

Clone du Renault Kangoo, il en a les qualités et les défauts. Au premier rang desquels sa faible autonomie (autour de 260 km) qui en fait un véhicule électrique de loisirs… urbains. Pour le reste cet ersatz d’utilitaire familial a pour lui son confort, son immense espace intérieur, son équipement et le fait d’être fabriqué en France à Maubeuge.

Modèle essayé : Nissan Townstar EV Combi Tekna. Tarif à partir de 46 572 euros. Tarif gamme à partir de 39 600 euros

Peugeot 508 plug-in-hybrid: la plus belle des Peugeot

Éclipsée par l’arrivée de la 408 sans avoir jamais connu réellement de succès commercial, la Peugeot 508 est pourtant ce que le constructeur a fait de mieux en matière de grande routière. A l’heure de la suprématie des SUV il est agréable de prendre le volant d’une berline ou d’un break familial très bien dessiné, et tellement agréable à conduire par sa vivacité, son toucher de route et son incroyable tenue de route. Certes l’équipement n’est pas complètement au goût du jour (pas de chargeur à induction pour le téléphone mobile, pas de fermeture-ouverture à distance sans clef) mais le plaisir au volant est intense avec des nouvelles motorisations hybrides rechargeables en 180 ou 225 chevaux.

Modèles essayés : Peugeot 508 GT Plug-in Hybrid 180 e-EAT8. Tarif à partir de 51 450 euros. Tarif gamme à partir de 44 530 euros. Peugeot 508 SW GT Plug-in Hybrid 225 e-EAT8. Tarif à partir de 54 590 euros. Tarif gamme à partir de 45 790 euros.

Renault Captur II : un nouveau départ

Le SUV urbain de Renault qui a soufflé ses 11 bougies s’offre un restylage de bon aloi avec un look profondément remanié (capot, calandre, optiques). Le résultat est très réussi même si dans l’habitacle les changements sont plus restreints. Sous le capot la mécanique full hybrid E-Tech 145 est toujours aussi convaincante en termes de dynamisme routier mais également de sobriété.

Modèle essayé : Renault Captur II E-Tech 145 Esprit Alpine. Tarif à partir de 33 800 euros. Tarif gamme à partir de 24 900 euros

Jeep Avenger hybride : le bon choix

Mais pourquoi diable les ingénieurs Stellantis veulent-ils à tout prix éliminer les leviers de vitesse de nos voitures au risque d’en faire de simples presse-boutons ? C’est ce qui se passe à bord des Fiat 600 et des Jeep Avenger dotés de 4 boutons en guise de commandes : P pour parking, N pour point mort, R pour marche arrière et D pour marche avant. Désespérante rançon du tout électrique. Pour le reste cette Jeep hybride est plutôt réussie sur le plan esthétique, dehors comme dedans et particulièrement facile à conduire avec au final une sobriété appréciable à la pompe.

Modèle essayé : Jeep Avenger E-hybride Summit. Tarif à partir de 31 000 euros. Tarif gamme à partir de 24 500 euros

Opel Astra Sports Tourer Hybride Rechargeable

La cousine teutonne de la 308 ne manque pas de personnalité et représente une option intéressante notamment par son esthétique plus consensuelle. Avec cette motorisation hybride rechargeable disponible en une seule puissance de 180 chevaux (pas de 225 ch) elle n’est toutefois pas au mieux de sa forme en raison d’un poids élevé qui nuit à ses performances.

Modèle essayé : Astra Sports Tourer Hybride Rechargeable 180 ch. Tarif à partir de 43 700 euros. Tarif gamme à partir de 30 800 euros.