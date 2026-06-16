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La grand-messe de l’innovation, VivaTech, commence ce mercredi 17 juin. Et à cette occasion, la nouvelle promotion de l’indice phare de la French Tech (Next40/120) vient d’être dévoilée. Les entreprises deeptech ont réalisé une jolie percée.

Pas moins de 11,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2025, 46 000 emplois directs générés en France et dans le monde (dont 33 500 en France uniquement), 97 % des entreprises présentes à l’international, ou encore 33 sites industriels en France pour 21% d’entreprises industrielles. Voilà pour les chiffres, non exhaustifs, de cette promotion 2026 de la French Tech (Next40/120). Enseignement à tirer également, les entreprises deeptech représentent un tiers de cette 7e promotion. L’objectif de cet indice phare ? mettre en lumière les 120 start-up à plus fort potentiel de l’écosystème tricolore.

Parmi les critères, entre autres : les start-up candidates doivent avoir réalisé au moins 20 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025 et 15 % de croissance annuelle en moyenne sur trois ans, ou avoir levé au moins 20 millions d’euros au total entre janvier 2022 et mai 2026. « Le Next40/120, c’est la cartographie annuelle des champions technologiques français. Un label suivi par les investisseurs, les recruteurs et les talents, qui met en lumière ces entreprises. Mais c’est aussi un programme d’accompagnement très complet, avec un effet d’accélération réel pendant un an », explique Julie Huguet, directrice de la French Tech.

Les 40 entreprises du Next-40