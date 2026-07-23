Après deux boutiques dans les XIIIe et Ve arrondissements, Maison Caffet renforce son maillage dans la capitale avec l’ouverture mi-juillet d’une nouvelle adresse Rue Cler (VIIe). Créée en 1954 par Lydie et Bernard Caffet, c’est aujourd’hui leur fils Pascal qui a repris et développé la maison. Entretien avec Pascal Caffet, Champion du monde pâtissier chocolatier glacier et Meilleur ouvrier de France pâtissier en 1989.
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