Après deux boutiques dans les XIIIe et Ve arrondissements, Maison Caffet renforce son maillage dans la capitale avec l’ouverture mi-juillet d’une nouvelle adresse Rue Cler (VIIe). Créée en 1954 par Lydie et Bernard Caffet, c’est aujourd’hui leur fils Pascal qui a repris et développé la maison. Entretien avec Pascal Caffet, Champion du monde pâtissier chocolatier glacier et Meilleur ouvrier de France pâtissier en 1989.

Oursons, macarons, tablettes, chocolat noir, blanc, praliné... Dans cette nouvelle boutique tout a été pensé pour mettre en valeur le savoir-faire de la Maison. Avec des collections de coffrets élégants, d’autres colorés, on y retrouve l’univers gourmand et raffiné porté par Maison Caffet depuis sa création. Sans oublier la signature de la chocolaterie : le praliné décliné sous toutes ses formes.