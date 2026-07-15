Face aux mutations du monde professionnel, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) fixe ses nouvelles priorités pour les cinq prochaines années. Santé mentale, prévention de l’usure professionnelle, accompagnement des entreprises et évolution des pratiques managériales seront au cœur de cette stratégie. L’objectif : faire des conditions de travail un véritable levier de performance pour les organisations.
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