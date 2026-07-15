Face aux mutations du monde professionnel, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) fixe ses nouvelles priorités pour les cinq prochaines années. Santé mentale, prévention de l’usure professionnelle, accompagnement des entreprises et évolution des pratiques managériales seront au cœur de cette stratégie. L’objectif : faire des conditions de travail un véritable levier de performance pour les organisations.

Le monde du travail continue de changer à grande vitesse. Entre l’allongement des carrières, les transformations numériques, les nouvelles attentes des salariés et les difficultés de recrutement, les entreprises doivent aujourd’hui repenser leur manière d’organiser le travail. Dans ce contexte, l’Anact vient de présenter son Contrat d’objectifs et de performance (COP) pour la période 2026-2030, une nouvelle feuille de route qui doit guider ses actions dans les prochaines années.