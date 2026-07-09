Temps de lecture estimé : 1 minute

La Liste Hôtels 2026 dévoile les établissements qui incarnent l’excellence internationale. Au-delà du prestige, le classement révèle un autre aspect du luxe, fondée sur l’authenticité, l’expérience et la capacité à créer un véritable lien avec un lieu.

De Paris à Bangkok, en passant par la Riviera Maya ou les montagnes du Monténégro, l’hôtellerie de luxe n’a jamais été aussi mondiale. Mais face à la multiplication des adresses d’exception, comment comparer des établissements issus de cultures et de modèles différents ? Créée en 2015, La Liste tente d’y répondre en agrégeant des centaines de sources internationales pour mesurer un consensus global. Plus de 7 000 hôtels dans plus de 200 pays ont ainsi été analysés pour cette édition 2026.

Des établissements d’exception partout dans le monde

Dix établissements se distinguent avec la note (quasi) maximale de 99,5/100, parmi lesquels Le Meurice à Paris et La Réserve, le Badrutt’s Palace Hotel St.Moritz (Suisse), le Mandarin Oriental Bangkok, Rosewood Mayakoba au Mexique ou encore Il San Pietro di Positano en Italie. Présentés sans hiérarchie, ces hôtels forment un cercle très restreint d’adresses reconnues pour la qualité de leur service, leur identité et leur capacité à maintenir des standards d’exception dans le temps.

Au-delà de ce classement mondial, La Liste met également en lumière 24 établissements issus de 19 pays à travers sept Special Awards. Ces distinctions récompensent des initiatives qui dessinent l’avenir du secteur, de l’innovation au développement durable en passant par le design ou encore la valorisation du patrimoine. Parmi les lauréats figurent notamment Zannier Île de Bendor en France, récompensé pour sa transformation d’un territoire historique, ou Soneva Secret aux Maldives, distingué pour son modèle écologique. Bref, l’excellence se mesure autant à la qualité de l’accueil qu’à la singularité de l’expérience proposée.