Temps de lecture estimé : 3 minutes

TRIBUNE. La véritable question n’est pas seulement de savoir ce que devient un bien à la fin de l’usufruit, mais surtout ce que l’investisseur choisira d’en faire pour la suite de son histoire patrimoniale. Car la reconstitution de la pleine propriété marque souvent le début d’un nouveau cycle : occuper le logement, le louer pour générer des revenus, le vendre ou encore le transmettre. Par Nicolas de Bucy, directeur général de Perl.

Dans un contexte où les épargnants recherchent à la fois sécurité, lisibilité et performance, l’investissement en nue-propriété s’est imposé ces dernières années comme un outil patrimonial particulièrement efficace. À la croisée de la fiscalité, de la transmission et de la stratégie immobilière, il permet d’acquérir un bien immobilier avec une décote significative tout en se libérant des contraintes de gestion pendant toute la durée du démembrement.

Mais une question demeure centrale pour l’investisseur : que devient le bien lorsque l’usufruit prend fin et que la pleine propriété se reconstitue ?

La sortie du démembrement constitue en réalité une étape clé qu’il convient d’anticiper dès l’acquisition.

La nue-propriété : un principe simple

Le mécanisme repose sur le démembrement de propriété, qui sépare les droits entre deux acteurs : l’usufruitier, qui dispose du droit d’usage du bien et perçoit les loyers, et le nu-propriétaire, qui détient la propriété du bien sans en percevoir les revenus pendant la durée du démembrement, ni supporter la gestion locative et la fiscalité associée à des loyers inexistants.

Dans une opération classique, un investisseur particulier acquiert uniquement la nue-propriété, tandis qu’un bailleur institutionnel prend l’usufruit temporaire, généralement pour une durée de 15 à 20 ans. Pendant cette période, l’investisseur bénéficie d’une décote à l’acquisition pouvant atteindre 30 à 40 % de la valeur du bien, correspondant à la valeur économique des loyers cédés pendant la durée du démembrement.

Au terme de cette période, le nu-propriétaire redevient plein propriétaire et dispose d’une totale liberté : vendre, louer ou occuper le bien comme n’importe quel autre logement. Certaines sociétés immobilières, comme Perl, accompagnent d’ailleurs les investisseurs dans ce choix à la sortie de l’usufruit.

À l’issue du démembrement, la pleine propriété se reconstitue automatiquement et sans frais supplémentaires. Mais cette étape marque aussi le début d’un nouveau cycle patrimonial.

Anticiper la sortie de l’usufruit

Lorsque la pleine propriété est retrouvée, le propriétaire dispose d’une liberté totale. Le bien peut alors être occupé, loué ou vendu. Cette multiplicité d’options constitue l’une des forces de la nue-propriété, mais elle suppose d’avoir réfléchi en amont à la stratégie à adopter.

À la sortie de l’usufruit, le bien devient libre de toute occupation. Plusieurs scénarios peuvent être envisagés.

Conserver le bien pour l’occuper

Certains investisseurs utilisent la nue-propriété comme une stratégie de projection personnelle. Acheter aujourd’hui un bien décoté permet de préparer un projet de vie futur : résidence secondaire pour la retraite, pied-à-terre familial ou logement pour un enfant. L’investissement devient alors un moyen de sécuriser un usage futur.

Mettre le bien en location

La nue-propriété constitue également une solution particulièrement pertinente pour préparer des revenus complémentaires. En investissant aujourd’hui à prix décoté, l’épargnant se constitue un patrimoine immobilier qui, une fois la pleine propriété reconstituée, pourra être mis en location. Le bien peut alors générer des revenus locatifs réguliers. Cette perspective séduit particulièrement les investisseurs qui anticipent une baisse de revenus à la retraite et souhaitent sécuriser, à terme, un complément durable tout en s’appuyant sur la solidité de l’immobilier résidentiel.

Vendre le bien

La cession constitue une autre possibilité. Le bien ayant été acquis à prix décoté, la reconstitution de la pleine propriété peut s’accompagner d’une valorisation patrimoniale intéressante, notamment si le marché immobilier local est dynamique. La vente permet alors de dégager un capital qui pourra être réinvesti dans d’autres projets.

Une stratégie patrimoniale à long terme

La sortie de l’usufruit ne doit donc pas être perçue comme une simple échéance juridique, mais comme un moment stratégique dans la gestion d’un patrimoine. Elle ouvre plusieurs perspectives : occupation, location ou vente, qui doivent être envisagées bien en amont.

L’investissement en nue-propriété repose ainsi sur une logique de temps long : acquérir aujourd’hui un bien à prix décoté, profiter d’une période de détention sereine sans gestion ni fiscalité, puis récupérer un actif immobilier complet offrant de multiples possibilités.

Au moment où la pleine propriété se reconstitue, la question essentielle n’est donc pas seulement celle du devenir du bien, mais celle de la stratégie patrimoniale que l’investisseur souhaite construire pour la suite.

À retrouver, d’autres articles Patrimoine ici