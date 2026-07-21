Indispensables à la souveraineté industrielle française, les minerais critiques sont pourtant au cœur des tensions en matière de sécurisation des approvisionnements. Cette prise de conscience, devenue largement partagée, s’est notamment manifestée lors du dernier G7. Les minerais critiques sont-ils devenus l’un des principaux fronts de la guerre économique, alors que la France demeure fortement dépendante des importations ?
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