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LE COMMERCE, ÇA SE VIT ! Le salon Siec, plateforme transactionnelle de l’immobilier commercial

Texte : Cette 21ème édition invite à penser le commerce comme un terrain d’expérimentation et d’inspiration, où se conjuguent parcours client immersifs, nouvelles technologies, animations et concepts innovants.

De nouveaux espaces de networking, des rendez-vous business qualifiés permettront de multiplier les rencontres entre décideurs et représentants d’enseignes.

Quatre pavillons thématiques pour explorer toutes les solutions :

[NOUVEAU] Le Pavillon Enseignes : dédié aux marques présentant des projets de développement, complété par un programme de pitchs pour présenter leur stratégie de croissance.

dédié aux marques présentant des projets de développement, complété par un programme de pitchs pour présenter leur stratégie de croissance. Le Pavillon Marketing & Data : solutions de marketing, analyse des flux, communication et animations pour transformer l’expérience client.

solutions de marketing, analyse des flux, communication et animations pour transformer l’expérience client. Le Pavillon Loisirs : expériences immersives, sport, gamification et concepts food pour rendre chaque lieu vivant et émotionnel.

expériences immersives, sport, gamification et concepts food pour rendre chaque lieu vivant et émotionnel. Le Pavillon Start-ups & Innovations : idées nouvelles pour réinventer les espaces commerciaux et les enseignes.

[NOUVEAU] – Un programme dédié aux enseignes de commerce

Des contenus exclusifs et des intervenants de référence, offrant aux participants une lecture complète et prospective de l’immobilier commercial en France.

Les échanges porteront notamment sur l’intégration des loisirs dans les lieux de commerce, la transformation des centres-villes et des centres commerciaux, l’évolution des parcours clients, ainsi que sur les nouveaux modèles économiques et opérationnels qui façonnent l’immobilier commercial.

Parmi les intervenants figurent notamment Marie Cheval (PDG de Carmila), Vincent Rouget (PDG de Unibail-Rodamco-Westfield) et Jean-Marc Jestin (PDG de Klépierre), qui interviendront dès l’ouverture du salon.

Le Siec 2026 confirme ainsi son ambition d’accompagner les professionnels dans leurs réflexions et leurs projets, en proposant une vision complète et prospective de l’avenir des espaces commerciaux.

À vos agendas :

♥ Siec : 10 & 11 juin prochain

♥ Soirée de Gala, organisée à l’Hôtel de Ville de Paris, la veille de l’ouverture du salon pour débuter les échanges Siec – Pour vous inscrire : cliquez ici

♥ Participez à un moment de convivialité « Le Cocktail » réunissant visiteurs et exposants le mercredi 10 juin de 17h30 à 20h, premier jour du salon.

Profitez des tarifs préférentiels,

Prenez votre pass maintenant :

https://badge.siec-online.com/accueil.htm?codePromo=ESITEPART7&utm_source=website&utm_medium=barter&utm_campaign=siec-2026-conversion-partenaire2026-fr&utm_content=cxpm&utm_term=visiteur