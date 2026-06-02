81 % des intercommunalités sont aujourd’hui contraintes de refuser des projets économiques… en raison d’un manque de foncier. C’est une hausse de 14 points depuis 2022 qui inquiète le pays et pèse sur son activité économique. La France fait face à une pénurie de terrains, indispensables pour la réindustrialisation du pays. Un défi de taille, et d’actualité.

La réindustrialisation des régions de France et le développement de l’activité économique constituent aujourd’hui un défi majeur. « La raréfaction des terrains, la concurrence entre usages, l’allongement des procédures et les contraintes financières placent les intercommunalités ‒ en tant que premiers aménageurs publics du foncier économique ‒ en première ligne d’arbitrages de plus en plus complexes », énumère Sébastien Miossec, président délégué d’Intercommunalités de France.