81 % des intercommunalités sont aujourd’hui contraintes de refuser des projets économiques… en raison d’un manque de foncier. C’est une hausse de 14 points depuis 2022 qui inquiète le pays et pèse sur son activité économique. La France fait face à une pénurie de terrains, indispensables pour la réindustrialisation du pays. Un défi de taille, et d’actualité.
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