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TRIBUNE. Après la reprise par ses salariés en 2024 sous forme de SCOP, le fleuron industriel français Duralex a demandé et obtenu ce lundi 1er juin son placement en redressement judiciaire1. Une grande déconvenue après le succès du financement participatif lancé sur la plate-forme Lita le 3 novembre 20252 qui avait permis une levée de fonds de 20 millions d’euros. Le départ en avril de l’emblématique dirigeant et des problèmes de trésorerie auraient-ils été annonciateurs de la fin inéluctable de cette aventure collective ? Par Caroline Diard, professeur associé, TBS Education.

L’histoire de Duralex illustre parfaitement la résilience industrielle française. Créée en 1927, cette entreprise spécialisée dans le verre a connu un siècle marqué par des avancées majeures, comme l’invention du verre trempé incassable, mais aussi par des crises successives. En 2024, après des années de difficultés, ses salariés ont pris les rênes de l’entreprise en transformant Duralex en Société Cooperative et Participative (SCOP).

SCOP, une aventure collective exigeante

Les débuts de cette aventure collective sont prometteurs avec la perspective d’une gouvernance équitable : (le capital d’une SCOP est entièrement détenu par les employés, avec un principe démocratique (une personne = une voix) et un soutien des pouvoirs publics. L’état a consenti un prêt de 750 000 euros3, tandis que les collectivités locales ont acquis le foncier. L’entreprise a très vite bénéficié d’un élan citoyen avec une levée de fonds historique, preuve de l’attachement des Français à leur patrimoine industriel.

Pourtant, la transition vers une SCOP ne se fait pas sans risques : c’est une aventure collective exigeante, qui suppose d’ abandonner les réflexes hiérarchiques pour adopter une gouvernance collaborative. Il s’agit également d’une prise de risque entrepreneuriale : les salariés endossent les incertitudes économiques, comme la facture énergétique, la concurrence internationale, l’augmentation du prix des matières premières et doivent assumer la responsabilité de la gestion.

Comme nous l’avions évoqué avec Olivier Meier dans une tribune parue en novembre 2025 dans The Conversation, la levée de fonds n’aura donc pas suffi à garantir la réussite totale du projet. La concurrence chinoise avec des coûts de production plus bas et la facture énergétique ont eu raison de l’entreprise.

La gestion d’entreprise est porteuse de risques

Comme nous l’évoquions, la gouvernance représentait dès le lancement en SCOP un enjeu délicat : gérer une SCOP de plus de 200 actionnaires est un exercice quotidien d’équilibre et de dialogue. La question sera désormais de déterminer si des erreurs de stratégies ou de gestion ont été commises. À date, l’ancien dirigeant François Marciano et son fils, ex-directeur financier contestent leur licenciement4. Le 22 mai, le ministère de l’Économie annonce qu’un audit à l’initiative de l’État est actuellement en cours chez Duralex à cause de difficultés de trésorerie5.

Le statut en lui-même ne semble pas remis en cause. Ce sont plutôt les éléments de contexte qui ont constitué les vents contraires pour l’entreprise.

Entre solidarité, élan citoyen et réalités économiques, l’histoire de Duralex rappelle que la gestion d’entreprise est porteuse de risques. La SCOP aura-t-elle été une parenthèse ou une dernière tentative pour sauver un patrimoine industriel ? L’audit en cours apportera peut-être des réponses.

1. https://www.lagazettefrance.fr/article/duralex-place-en-redressement-judiciaire#:~:text=L’entreprise%2C%20qui%20emploie%20243,en%20d%C3%A9but%20d’ann%C3%A9e%22.

2. https://www.banquedesterritoires.fr/duralex-collecte-pres-de-20-millions-deuros-dintention-dinvestissement-en-48h

3. https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/12/14/duralex-en-difficulte-obtient-un-pret-de-750-000-euros-aupres-de-l-etat_6448121_3234.html

4. https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/completement-bidon-l-ancien-directeur-de-duralex-va-contester-son-licenciement-devant-les-prud-hommes-1780480301

5. https://www.lefigaro.fr/societes/duralex-un-audit-demande-par-l-etat-est-en-cours-en-raison-d-une-situation-de-tresorerie-tendue-annonce-bercy-20260522