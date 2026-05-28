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Célébrer le pouvoir des mots. Telle est l’ambition du Prix des Citations, dont la première édition se tiendra le 3 juin 2026, en partenariat avec ÉcoRéseau Business, aux Salons Hoche à Paris (VIIIe). Imaginé à l’initiative de Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar et de Dift, ce nouveau rendez-vous distinguera les phrases les plus marquantes de l’année, dans des domaines aussi variés que la politique, les sciences, la culture ou l’économie.

On les utilise souvent, on les reprend – parfois sans même s’en apercevoir. Elles habillent une dissertation ou un discours. Les citations nous entourent au quotidien. Certaines deviennent virales, d’autres inspirent durablement. C’est précisément cette force des mots que l’événement – sous le Haut patronage du président de la République – souhaite mettre à l’honneur.

L’amour des mots

À l’origine de cette initiative ? la passion des mots. « J’ai toujours trouvé dans les citations une source d’éclairage pour mes réflexions quotidiennes. Ce n’est probablement pas un hasard si j’ai, par le passé, placé la parole et les échanges humains au cœur de mes projets, en nommant ma première entreprise BlaBlaCar, où “bla-bla” exprime universellement la parole, et ma seconde Dift, un néologisme qui fusionne les mots “don” et “gift” (cadeau, ndlr). De cet attachement aux mots est né le Prix des Citations », explique Frédéric Mazzella.

Journalistes, enseignants, étudiants, dirigeants, retraités ou simples curieux… la participation était ouverte à tous ! « Si une phrase vous a marqué cette année, vous êtes légitime pour la proposer », résume l’organisation.

Lancé le 15 avril dernier, le Prix des Citations a ouvert une vaste collecte nationale invitant à proposer les phrases ayant marqué l’année 2025-2026. Des centaines de citations issues du débat public, des médias, des sciences, du sport, de la culture, de l’entreprise ou encore des réseaux sociaux ont été recensées pour constituer un véritable corpus des mots de l’année.

Les citations sont actuellement examinées par un comité éditorial trié sur le volet. On pense notamment à Philippe Aghion, Tony Estanguet, Étienne Klein, Élisabeth Borne, Stéphane Bern, ou encore Violette Dorange.

Quinze catégories, 200 invités

Le Prix des Citations entend couvrir l’ensemble des grands enjeux contemporains à travers quinze distinctions. Dix prix thématiques récompenseront notamment les domaines de la Politique et Géostratégie, de la Science et Technologie, du Sport et de l’Aventure, de l’Économie et des Entreprises, de la Société et du Débat public ou encore des Arts et de la Création.

À ces catégories s’ajouteront cinq prix spéciaux destinés à saluer la singularité du verbe contemporain : « Perle du rire », « Expression virale », « Mot nouveau iconique », « Pensée éternelle » et « En off ». Parmi l’ensemble des lauréats, une citation se verra attribuer le Grand Prix des Citations, qui récompense la phrase ayant le mieux incarné l’année.

Animée par l’humoriste et comédienne Caroline Vigneaux, la soirée réunira plus de 200 personnalités issues du monde des sciences, de la culture, des médias, du sport, de l’entreprise et de la vie publique. Réunis par tables thématiques, les invités découvriront en direct les cinq citations finalistes de leur catégorie avant de voter tout au long de la soirée pour désigner les lauréats. Chaque table deviendra ainsi un véritable jury vivant, chargé de départager les phrases ayant le mieux capté l’esprit de l’année.

Au-delà de cette première édition, l’ambition à long terme est de faire émerger, année après année, les paroles capables d’éclairer durablement les grands débats contemporains.