Aujourd’hui, le secteur de l’aviation plaît autant aux touristes qu’à ceux qui le critiquent. En cause, la pollution générée par le secteur… qui a battu son record d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) en 2025. Une bien mauvaise nouvelle pour les acteurs du secteur, qui cherchent à y remédier par tous les moyens. C’est désormais au tour des entreprises de faire naître un mince espoir : le carburant de synthèse.

Depuis 2005, les émissions des vols au départ de l’Europe ont augmenté de 30 %, d’après un récent rapport de « Transport & Environment ». Sans surprise, c’est un secteur polluant, qui doit parvenir à limiter ses émissions de CO2 dans les années à venir. Les entreprises, aussi, cherchent à y remédier, à leur échelle. C’est le cas de SAF+ International Group, Verso Energy, et Technip Energies. Une solution commune : le carburant de synthèse. Ce carburant, appelé eSAF (electro sustainable aviation fuel) est élaboré à partir d’hydrogène vert, et non plus de CO2. Il pourrait permettre de réduire de 90 % les émissions de CO2 par rapport au kérosène traditionnel. Une piste prometteuse, et voilà la décarbonation du secteur aérien lancée.