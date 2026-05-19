Aujourd’hui, le secteur de l’aviation plaît autant aux touristes qu’à ceux qui le critiquent. En cause, la pollution générée par le secteur… qui a battu son record d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) en 2025. Une bien mauvaise nouvelle pour les acteurs du secteur, qui cherchent à y remédier par tous les moyens. C’est désormais au tour des entreprises de faire naître un mince espoir : le carburant de synthèse.
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