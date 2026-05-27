Ada Lovelace, les Eniac Six, Grace Hopper, Mary Keller… Des noms qui ne vous disent peut-être rien, mais qui sont incontournables dans l’histoire de la tech. Elles restent pourtant minoritaires dans un secteur encore très masculin. Le défi est désormais devenu central, et le secteur de la tech a tout à gagner à se féminiser.
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