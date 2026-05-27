Ada Lovelace, les Eniac Six, Grace Hopper, Mary Keller… Des noms qui ne vous disent peut-être rien, mais qui sont incontournables dans l’histoire de la tech. Elles restent pourtant minoritaires dans un secteur encore très masculin. Le défi est désormais devenu central, et le secteur de la tech a tout à gagner à se féminiser.

Si elles sont vite oubliées, de nombreuses femmes ont pourtant été pionnières dans la tech. Ada Lovelace a créé le premier programme informatique en 1842. Les Eniac Six sont six femmes qui ont travaillé sur le premier ordinateur électronique dans les années 1940. Grace Hopper a participé à la conception du premier modèle d’ordinateur commercialisé en 1951. Et Mary Keller est la première femme à soutenir une thèse en informatique et obtient un doctorat en 1965… Mais, très vite, elles sont rattrapées par les stéréotypes et les existants, et ce sont les hommes qui s’affirment dans le monde de la tech. En 2023, elles ne sont plus que 24 % à exercer une profession dans le numérique.