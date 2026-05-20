Après avoir révolutionné le monde du travail pendant la pandémie, le télétravail entre dans une phase de rééquilibrage. En France, les entreprises réduisent progressivement les jours à distance, tandis que les géants américains imposent parfois un retour quasi total au bureau. Ce débat révèle surtout une transformation durable du rapport au travail.

La crise sanitaire liée à la pandémie covid-19 avait fait du télétravail un symbole de modernité et de liberté professionnelle. Cinq ans plus tard, le mouvement semble ralentir progressivement. Certaines entreprises françaises resserrent leurs politiques de travail hybride, quand des groupes américains comme Amazon ou Google affichent un retour assumé au présentiel. Pourtant, derrière ces annonces, la réalité reste plus nuancée : le télétravail ne disparaît pas, il se transforme.