Après avoir révolutionné le monde du travail pendant la pandémie, le télétravail entre dans une phase de rééquilibrage. En France, les entreprises réduisent progressivement les jours à distance, tandis que les géants américains imposent parfois un retour quasi total au bureau. Ce débat révèle surtout une transformation durable du rapport au travail.
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