Dépollution. Le terme – un peu barbare – désigne l'ensemble des opérations qui traitent et éliminent les polluants présents dans les sols contaminés. En 2021, 9 500 sites et sols pollués ont été recensés en France, héritage d’un passé industriel lourd. Le 1er mai 2026, c’est la réouverture de la calanque de Saména à Marseille, après de longs travaux de dépollution, qui a beaucoup fait parler d’elle. Une première étape alors que d'autres sites attendent d'être traités.
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