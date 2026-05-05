Dépollution. Le terme – un peu barbare – désigne l'ensemble des opérations qui traitent et éliminent les polluants présents dans les sols contaminés. En 2021, 9 500 sites et sols pollués ont été recensés en France, héritage d’un passé industriel lourd. Le 1er mai 2026, c’est la réouverture de la calanque de Saména à Marseille, après de longs travaux de dépollution, qui a beaucoup fait parler d’elle. Une première étape alors que d'autres sites attendent d'être traités.

« Un chantier hors normes. » Ce sont les mots prononcés par Rolland Dadena, le président de l’Association santé littoral sud (ASLS), pour qualifier les travaux de dépollution de Saména à Marseille. Il aura fallu plus de vingt ans de réclamations de la part des syndicats et des habitants et une condamnation de l’État en 2024 pour que les travaux démarrent. L’ensemble du programme de dépollution devrait s’achever en 2027.