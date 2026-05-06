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Alors que la pénurie des talents touche de nombreux secteurs – en tête le secteur du BTP, restauration, retail et logistique – les méthodes traditionnelles de recrutement atteignent leurs limites. Dans un marché du travail sous tension, le mail est devenu un canal inefficace et les jobboards traditionnels s’essoufflent. Quelles solutions ? Par Clémentine Platel-Paris, directrice générale chez Tellent.

Pour capter l’attention des candidats, les DRH doivent désormais s’inviter là où le dialogue est plus naturel : au cœur du flux conversationnel, via la messagerie instantanée. WhatsApp est en train de devenir un nouvel outil compétitif pour engager les candidats en temps réel et transformer radicalement l’efficacité de la fonction RH.

Le déclin du recrutement traditionnel

Le constat est sans appel : les piliers historiques du recrutement vacillent sous le poids d’une asymétrie de l’attention croissante. Longtemps considéré comme le standard de la communication professionnelle, l’e-mail a muté en un outil de stockage passif plutôt qu’en un vecteur de flux dynamique. Dans cet écosystème saturé, le temps moyen de réponse d’un candidat sur un jobboard se compte désormais en jours, quand ce n’est pas en semaines. Cette latence structurelle déconnecte les organisations de la réalité d’un marché qui ne s’arrête jamais de battre.

À cette inertie s’ajoute une fracture numérique trop souvent ignorée. En imposant des processus de candidature complexes, nécessitant l’usage d’un ordinateur et le téléchargement de multiples documents, les entreprises érigent involontairement une barrière à l’entrée. Ce formalisme rigide exclut de fait les profils « terrain » – plus communément appelés les « cols bleus » – et une nouvelle génération de talents pour qui le smartphone est devenue l’interface privilégiée, voire exclusive, avec le monde du travail. Dans un marché en tension, ce déficit d’accessibilité pèse sur la réactivité des entreprises : la lenteur des processus administratifs devient un désavantage compétitif, laissant le champ libre à des acteurs plus agiles pour capter les meilleurs profils.

L’instantanéité, nouveau pivot de l’efficacité opérationnelle RH

Pour répondre à ces nouveaux usages, une approche complémentaire s’impose : le recrutement conversationnel. Intégrer des messageries dans le processus de recrutement, permet de fluidifier la rencontre entre l’entreprise et ses futurs collaborateurs. En multipliant les points de contact de proximité – tels que les QR Codes sur des supports physiques ou lors d’événements – l’organisation facilite l’accès à l’information, réduit les étapes superflues (création de compte candidat, saisie de CV, lettre de motivation formelle, etc.). Plutôt que d’imposer un parcours classique dès le premier contact, l’entreprise s’adapte aux (nouvelles) habitudes numériques des candidats et noue un dialogue direct.

Cette transition vers une expérience « mobile-first » transforme radicalement les taux de conversion. En remplaçant le formulaire de candidature classique par une discussion fluide, les entreprises constatent une réduction massive des abandons en cours de processus. L’IA joue un rôle de catalyseur : des assistants IA qualifient les profils et répondent aux questions récurrentes de manière immédiate. Loin de déshumaniser la relation, cette automatisation de la sélection – en amont – libère les recruteurs des tâches chronophages pour les recentrer sur l’étape cruciale : l’entretien avec le candidat.

Vers un changement des postures des RH

Cette mutation redéfinit toutefois les priorités stratégiques des décideurs RH. L’enjeu majeur réside désormais dans la justesse de l’interaction : trouver le juste équilibre entre proximité offerte par le mobile et le respect du rythme du candidat. L’usage de la messagerie instantanée instaure une nouvelle curiosité numérique, où la réactivité s’accompagne d’une certaine discrétion. L’objectif n’est pas d’être intrusif dans l’espace personnel du candidat, mais de lui garantir une porte d’entrée simplifiée, dès qu’il choisit de manifester son intérêt. Ce changement de philosophie n’est néanmoins pas exempté de défis pratiques, à commencer par la sécurité des données. Pour garantir la conformité au RGPD et assurer l’intégrité du processus de candidature, les professionnels RH vont immanquablement devoir trouver un juste milieu entre garantie humaine et gestion « manuelle » des données de recrutement. L’artisanat n’a plus sa place !

C’est un véritable virage culturel qui attend le professionnel RH : il devient le garant d’un dialogue de qualité, dès le premier contact. En s’emparant de nouveaux codes et modes de communication, il redonne de la valeur à l’échange humain au sein d’un marché du travail devenu de plus en plus volatil et artificialisé.