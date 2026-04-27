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Qui ? Le Vélo du soir

Quoi ? Un traiteur d’entreprise éco-responsable

En 2023, après onze années à travailler dans la revente de cosmétiques bios et naturels, Guillaume Iskandar cherche à se lancer dans une nouvelle aventure. « C’était le bon moment pour avoir ma propre entreprise », nous confie-t-il. À 43 ans, il ne se voit pas repartir complètement de zéro et bâtir une entreprise de A à Z. Il se tourne alors vers la reprise d’entreprise. Parce que le repreneuriat c’est de l’entrepreneuriat ! Pendant trois semaines il va suivre une formation au CRA.

À l’issue de la formation, Guillaume Iskandar se met en quête d’une entreprise à reprendre. Le secteur d’activité importe peu, il cherche avant tout une entreprise en accord avec ses valeurs, éthique et engagée. Très vite, il s’intéresse à Vélo du soir, un traiteur éco-responsable engagé pour le bien-être des salariés. Début 2024, Guillaume Iskandar reprend l’entreprise. Et en 2025, Le Vélo du soir a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros.

Plus de 800 événements par an

Moderniser le traiteur événementiel en étant créatif et engagé. C’est l’objectif de Vélo du soir qui organise plus de 800 événements par an, qui rassemblent de 20 jusqu’à 6 000 participants. L’entreprise propose des petits-déjeuners, des cocktails déjeunatoires ou apéritifs dinatoires mais également des plateaux repas et, depuis moins d’un an, une offre de restauration d’entreprise. « Les entreprises peuvent faire appel à nous pour proposer à leurs salariés des petits-déjeuners, des brunchs ou des déjeuners en buffet, avec des repas équilibrés et variés, et un menu différent chaque jour. C’est convivial, pensé pour le bien-être des salariés, avec une offre à la fois équilibrée et haut de gamme, qui donne envie de venir travailler. »

Cerise sur le gâteau, le traiteur s’est entouré d’une « top cheffe » pour élaborer ses menus : Nastasia Lyard, qui a participé à la célèbre émission de cuisine en 2020. Concernant les prix, Guillaume Iskandar met un point d’honneur à fixer des tarifs abordables pour une offre culinaire de qualité. Par exemple, pour un cocktail apéritif il faut compter environ 15 euros par personne, entre 45 et 50 euros pour un cocktail dinatoire. « En moyenne, entre la partie food et boissons, selon l’option choisie, la fourchette de prix sera comprise entre 30 et 100 euros par personne. Notre carte nous permet de faire des prestations abordables mais aussi haut de gamme, nous nous adaptons au budget de l’entreprise », développe le président.

Le Vélo du soir s’appuie sur un réseau de cuisines partenaires. Concernant la restauration d’entreprise, il fait appel à ses propres équipes de service.

Un engagement durable et local

Depuis 2024, Le Vélo du soir est certifié ISO 20121, la norme internationale de référence pour l’événementiel durable. « Nous privilégions les circuits-courts sur nos buffets et nous travaillons uniquement avec des produits frais », souligne Guillaume Iskandar. Le Vélo du soir peut s’appuyer sur une quarantaine de partenaires, producteurs et artisans français, pour concevoir ses menus. Par exemple, « nous ne travaillons pas le saumon pour des raisons environnementales, nous travaillons uniquement avec de la truite française des Pyrénées ».

Toujours dans cet esprit d’engagement durable et responsable, pour la partie événementielle 60 % de la carte est végétarienne, « ce qui réduit considérablement l’impact carbone par rapport à du bœuf », ajoute le président de Vélo du soir. Selon l’offre choisie, le traiteur événementiel propose toujours entre trois et dix pièces vegan aux entreprises.

Le Vélo du soir vient de développer une nouvelle carte avec Thibaut Spiwack, lui aussi ancien candidat de « Top Chef », qui possède un restaurant étoilé à Paris, l’Anona. En plus d’avoir une étoile Michelin, le restaurant est certifié « écotable ». Cette nouvelle carte sera disponible dès la rentrée de septembre. « L’objectif était aussi d’apporter du renouveau tout en restant fidèles à notre ligne », indique Guillaume Iskandar.