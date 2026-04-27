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TRIBUNE. 7 %. C’est la part des entreprises françaises qui ont finalisé l’ensemble des prérequis nécessaires à l’application de la réforme sur la facturation électronique (OpinionWay pour Quadient, mars 2026). 7 %, alors que la réforme entre en vigueur le 1er septembre prochain et que 90 % des entreprises interrogées déclarent pourtant connaître la réforme. Par Nicolas Lespinasse, CEO d’Abby.

L’écart entre la conscience du sujet et la réalité de la préparation est saisissant et révélateur d’un phénomène que nous observons depuis plusieurs années dans la transformation numérique des organisations : la confusion entre savoir et faire.

La confiance comme angle mort

Ce paradoxe n’est pas propre à la France. Quand la Belgique a rendu la facturation électronique b to b obligatoire au 1er janvier 2026, 8 PME sur 10 n’étaient toujours pas connectées au réseau Peppol à quelques semaines de l’échéance. Le SPF Finances a dû annoncer une période de tolérance de trois mois, non sans rappeler fermement qu’il ne s’agissait pas d’un report mais d’un filet de sécurité conditionnel, réservé aux entreprises pouvant démontrer des démarches actives de mise en conformité. La France regarde cette expérience, et pourtant elle semble vouloir répéter le même scénario.

Ce qui frappe, c’est que 86 % des entreprises se déclarent confiantes dans leur capacité à respecter le calendrier. En 2025, elles étaient déjà 83 % à exprimer cette même confiance alors qu’à peine 1 % étaient pleinement conformes. La confiance progresse donc plus vite que la préparation effective. Ce n’est pas de l’optimisme, c’est un angle mort.

Cette confiance repose souvent sur une vision partielle de ce que la réforme exige réellement. Oui, 82 % des entreprises ont engagé au moins un prérequis. Mais la réforme en demande plusieurs simultanément : diagnostic des données, gestion des 34 mentions obligatoires, capacité d’émission en formats structurés comme UBL, CII ou Factur-X, suivi des statuts, e-reporting. Or seules 19 % des entreprises utilisent à ce jour au moins un format conforme, et 4 % seulement émettent exclusivement dans ces formats. La mise en conformité est un parcours systémique, pas une case à cocher. Quand on additionne les prérequis, les 7 % ne surprennent plus vraiment.

Le temps restant est plus court qu’il n’y paraît

Six mois, cela semble raisonnable. Ça l’est beaucoup moins quand on intègre la réalité opérationnelle des entreprises : choisir une plate-forme de dématérialisation partenaire, la contractualiser, l’intégrer dans son ERP, former les équipes, tester les flux entrants et sortants, et surtout convaincre ses clients et fournisseurs d’en faire autant. En vérité, la facturation électronique n’est pas une transformation que l’on mène seul dans son coin. Elle engage tout un écosystème, et c’est précisément là que réside sa complexité réelle et son vrai risque.

Une entreprise qui a bouclé sa mise en conformité mais dont les fournisseurs émettent encore en PDF, ou dont les clients ne sont pas en mesure de recevoir un flux structuré, se retrouve dans une situation inconfortable : techniquement prête, opérationnellement bloquée. Les flux s’enrayent, les paiements se retardent, les litiges s’accumulent. La réforme crée une interdépendance technique entre toutes les parties d’une transaction commerciale.

Chaque retard individuel devient, mécaniquement, un retard collectif.

Une transformation qui mérite mieux que la précipitation

Ce serait pourtant réducteur de ne voir dans cette réforme qu’une contrainte de plus. La facturation électronique, bien mise en œuvre, c’est la fin des relances manuelles, des factures égarées dans des boîtes mail encombrées, des saisies comptables approximatives réalisées à la va-vite en fin de mois. C’est une traçabilité complète des flux financiers, une réduction des erreurs, une accélération réelle des cycles de trésorerie, des avantages que les grandes entreprises ont souvent déjà internalisés, et que la réforme met enfin à la portée de toutes les structures, y compris les plus modestes.

Ces bénéfices ne se matérialisent que si la transition est menée sérieusement, dans les délais, avec les bons outils et le bon accompagnement. Une mise en conformité bâclée à la dernière minute ne produira pas les effets attendus. Elle générera au contraire de l’improvisation, des erreurs dans les données transmises, et potentiellement des sanctions. Il reste six mois, c’est suffisant pour qui s’y met maintenant, et nettement insuffisant pour qui attend encore le prochain trimestre.

Au fond, ce qui ressemble à une obligation administrative est une occasion rare de moderniser en profondeur des processus souvent figés depuis des décennies. Encore faut-il se donner les moyens de la saisir, et ne pas attendre que l’échéance transforme l’occasion en urgence.