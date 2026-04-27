500 000 dirigeants partiront à la retraite d’ici à 10 ans. Un chiffre qui devrait inquiéter, et réveiller aussi bien les cédants que les potentiels futurs repreneurs. Et pour accompagner ces démarches, le gouvernement a annoncé un plan d’action « Objectif reprises », le 23 avril. Cet événement d’ampleur a réuni près de 500 personnes à Bercy, dont 200 chefs d’entreprises, visant à éveiller les consciences.
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