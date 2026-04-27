500 000 dirigeants partiront à la retraite d’ici à 10 ans. Un chiffre qui devrait inquiéter, et réveiller aussi bien les cédants que les potentiels futurs repreneurs. Et pour accompagner ces démarches, le gouvernement a annoncé un plan d’action « Objectif reprises », le 23 avril. Cet événement d’ampleur a réuni près de 500 personnes à Bercy, dont 200 chefs d’entreprises, visant à éveiller les consciences.

Les reprises moulinent… alors que l’entrepreneuriat maintient son succès ! 15,7 millions de Français envisagent de se lancer dans l’entrepreneuriat, d’après CCI France et le Medef. 52 % envisagent de concrétiser leur projet dans les deux ans, dont 53 % des 18-24 ans. Une vocation qui apparaît de plus en plus tôt, et qui attire aussi de plus en plus de femmes ! 24 % envisagent de créer leur entreprise, d’après OpinionWay, en mars 2026. Pourtant, Bercy s’inquiète : les reprises se portent mal.