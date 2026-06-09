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Les vacances estivales sont l’occasion idéale pour se ressourcer en pleine nature. Nous reconnaissons que cette immersion possède des vertus et pourtant une part non négligeable d’entre nous y renonce ! Admettre les bienfaits du contact avec la nature et néanmoins ne jamais se mettre au vert ! Le sondage réalisé par l’Ifop en partenariat avec l’application AllTrails, spécialisée dans les randonnées et les activités en plein air, révèle que l’accès à la nature reste socialement et territorialement inégal. Par Ezzedine El Mestiri.

71 % des Français affirment que la nature les aide à aller mieux lorsqu’ils sont stressés ou anxieux. Nous sommes 41 % à y passer au moins une fois par semaine du temps : 36 % en agglomération parisienne, 38 % en province et 55 % dans les communes rurales. 24 % des personnes interrogées évoquent aussi le manque de temps comme obstacle et 12 % ne mettent jamais les pieds dans la nature !

La nature tend à se réduire

Il n’en demeure pas moins que la nature est associée autant à un sentiment de liberté et d’évasion qu’à une amélioration de l’humeur et une perception de connexion avec les autres. Nombreuses sont les études qui affirment que les environnements verts feraient du bien à la santé physique et la santé mentale. Des travaux scientifiques récents montrent, que la fréquence des visites dans les espaces verts est associée à une diminution significative de la consommation médicamenteuse liée à des maladies comme l’hypertension ou l’asthme. L’exposition à des environnements naturels améliore le bien-être général, en réduisant les émotions négatives comme l’anxiété, la colère, la fatigue et la tristesse. Les environnements naturels, qu’il s’agisse des espaces verts, parcs, forêts urbaines, étangs, lacs, rivières… exercent une influence sur notre bien-être. Mais face à une urbanisation massive l’exposition à la nature tend à se réduire et cela a des effets néfastes sur notre santé.

C’est un fait, nous passons de moins en moins de temps dans des espaces de nature. Or l’expérience directe avec la nature est fondamentale, notamment pour les enfants, qui peuvent augmenter en confiance en eux et en connaissances. Nous pouvons compter sur l’école pour valoriser ces connaissances élémentaires et rendre cela incontournable dans les premiers apprentissages du vocabulaire, l’introduction au raisonnement scientifique et les activités créatives. Beaucoup d’enseignants font déjà des efforts considérables pour faire valoir la nature dans leur enseignement mais l’éducation à la nature devrait être repensée et renforcée.

Un besoin existentiel d’émerveillement

L’accès à la nature ne dépend pas uniquement du temps disponible mais aussi des moyens de transport et des contraintes économiques, ce qui fait de cet accès un privilège plutôt qu’un droit fondamental. Il est temps de démocratiser l’accès à la nature et investir dans des infrastructures. La nature fait partie de notre identité du vivant. Comment peut-on admettre que des personnes en sont encore privées ?

Connaître et vivre notre relation à la nature nous permet de nous situer par rapport à notre environnement de vie. Se connecter en ayant un besoin existentiel d’émerveillement. Si nous reconnaissons que la nature nous fait du bien, nous devrions aussi être attentifs à sa beauté, sa fragilité et la manière dont elle fait bien les choses. Faut-il rappeler que l’une des raisons à la crise de la biodiversité tient à notre éloignement de la nature ? Or l’expérience directe avec la nature est fondamentale comme l’intimité avec le monde vivant qui tend à disparaître de notre quotidien au profit d’une existence débranchée de l’essentiel !