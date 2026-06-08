Alors que la course mondiale à l’intelligence artificielle ne s’arrête plus, l’entreprise américaine Anthropic surprend en appelant à un ralentissement concerté du développement des IA les plus avancées. Une prise de position à contre-courant dans un secteur dominé par la recherche de performances et la compétition économique.

L’intelligence artificielle est devenue en quelques années l’un des principaux enjeux technologiques, économiques et géopolitiques de la planète. Les géants du secteur investissent des milliards de dollars pour développer des modèles toujours plus puissants, capables de rivaliser dans des domaines aussi variés que la recherche scientifique, la programmation ou la création de contenus. Dans ce contexte de concurrence intense, la proposition formulée début juin par Anthropic, entreprise à l’origine du modèle Claude, a créé la surprise : ralentir, voire suspendre temporairement le développement de l’IA de pointe à l’échelle mondiale.