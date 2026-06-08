Alors que la course mondiale à l’intelligence artificielle ne s’arrête plus, l’entreprise américaine Anthropic surprend en appelant à un ralentissement concerté du développement des IA les plus avancées. Une prise de position à contre-courant dans un secteur dominé par la recherche de performances et la compétition économique.
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