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À l’initiative de Frédéric Mazzella (BlaBlaCar, Dift), le premier « Prix des Citations » a rendu son verdict mercredi 3 juin lors d’un dîner organisé dans les Salons Hoche à Paris. Environ 250 personnalités – journalistes, entrepreneurs, intellectuels, artistes, femmes et hommes politiques et issues de la culture – étaient réunies pour élire les citations et mots de l’année. Partenaire de l’événement, ÉcoRéseau Business y était.

Il fallait y être. Mercredi 3 juin, en soirée, dans les Salons Hoche à Paris, des personnalités de premier plan ont débattu sur les mots, les expressions, les citations qui nous ont marqués. « Passionné de mots, j’ai toujours trouvé dans les citations une source d’éclairage pour mes réflexions quotidiennes », dixit Frédéric Mazzella, fondateur du Prix des Citations et co-animateur au cours de la soirée aux côtés de l’humoriste et ex-avocate Caroline Vigneaux. Le concept ? un comité de sélection trié sur le volet a d’abord retenu, puis propulsé au rang de finalistes, quelques citations parmi l’ensemble de celles qui lui avaient été soumises. Lors du dîner, ce sont les convives qui ont départagé les citations et mots les plus marquants. Parmi les membres de ce comité de sélection figuraient notamment : Philippe Aghion, Stéphane Bern, Tony Estanguet, Roxanne Varza, Élisabeth Borne, Laurent Voulzy, Nina Métayer, ou encore Nicolas Dufourcq. Grand prix, prix thématiques, prix spéciaux… Découvrez les citations et mots lauréats de cette grande première du Prix des Citations.

Le Grand prix « citation de l’année »

Les puissances intermédiaires doivent agir ensemble, car si nous ne sommes pas à la table, nous sommes au menu – Mark Carney, Premier ministre du Canada.

Cette citation l’a également emporté dans la catégorie « Politique et Géostratégie ».

Littérature et Médias

La vie n’est supportable que si l’on y introduit non pas de l’utopie mais de la poésie – Edgar Morin, sociologue, philosophe et écrivain, décédé le 29 mai à l’âge de 104 ans.

Économie et Entreprises

Entreprendre, c’est souvent suivre une curiosité que les autres prennent pour de l’inconscience – Julie Huguet, directrice de la Mission French Tech.

Éducation et Transmission

Si nous savons comprendre avant de condamner, nous serons sur la voie de l’humanisation des relations humaines – Edgar Morin, sociologue, philosophe et écrivain.

Science et Technologie

Est-ce que les machines vont doper notre paresse naturelle ou est-ce qu’au contraire elles vont exciter notre créativité intellectuelle ? – Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, CEA Saclay.

Sport et Aventure

L’aventure est une crise qu’on accepte, la crise est une aventure qu’on refuse – Bertrand Piccard, psychiatre, explorateur et environnementaliste, président de la Fondation Solar Impulse.

Société et Débat public

Le renoncement au meilleur des mondes n’est nullement le renoncement à un monde meilleur – Edgar Morin, sociologue, philosophe et écrivain.

Arts et Culture

On vit très bien sans les étoiles, mais on vit mieux avec – Yoann Conte, chef cuisinier, citant Alain Ducasse.

Perle du rire

Quand un clown s’installe dans un palais, il ne devient pas roi, c’est le palais qui devient un cirque – Claude Malhuret, sénateur de l’Allier et Président du groupe Les Indépendants au Sénat.

Pensée éternelle

À force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel – Edgar Morin, sociologue, philosophe et écrivain.

Mot nouveau iconique

Prompter

Envoyer un prompt à un algorithme d’intelligence artificielle générative.

Expression virale

Un banger

Quelque chose de génial, de remarquable, qui fait sensation.

Prix de l’Enjeu

Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants

Prix récompensant la plus belle citation en lien avec la sécurité écologique. Soutenu par Veolia, leader mondial des services à l’environnement.