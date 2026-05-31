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TRIBUNE. Arnaud Le Bacquer, figure singulière de la création publicitaire française et cofondateur et directeur de création de GloryParis prend le Hubble Space Telescope comme point de départ pour interroger bien plus que l’astronomie. Hubble devient le symbole de cette force profondément humaine qui refuse les limites, de ce besoin irrépressible d’aller voir plus loin, même lorsque chaque réponse ouvre de nouvelles zones d’ombre.

Il y a quelque chose qui flotte là-haut, seul, depuis 1990. Pas de bruit, pas d’air, pas de regard. Juste le noir. Et au milieu de ce noir, une mission presque absurde, obstinée : regarder plus loin que tout le monde. Hubble n’a jamais vu la Terre autrement que de loin. Il n’a jamais connu la satisfaction d’un travail terminé. Parce que son travail, justement, n’a pas de fin. On l’a envoyé dans l’espace pour répondre à une question simple : jusqu’où peut-on voir ? Et très vite, cette question a glissé. Elle est devenue autre chose, de plus vaste, de plus dérangeante… jusqu’où doit-on aller ?

Hubble est un œil incapable de détourner le regard. Condamné à fixer l’infini encore et encore, jusqu’à en arracher des fragments. Quand il photographie une galaxie à 13 milliards d’années-lumière, il ne capture pas une image, il remonte le temps. Il nous montre ce que nous ne sommes plus. Et peut-être ce que nous ne comprendrons jamais. Alors pourquoi on fait ça ? Pourquoi envoyer des machines toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus seules ? Ce n’est pas seulement de la curiosité, ce n’est pas seulement de la science. C’est une incapacité à accepter les limites. L’homme est probablement la seule espèce qui regarde l’horizon en pensant : ce n’est pas suffisant.

Hubble est le symptôme de ça, pas la cause. On aurait pu s’arrêter. Se contenter de la Lune, des étoiles visibles à l’œil nu, de ce qu’on comprend déjà. Mais non. On a réparé Hubble en orbite comme on s’acharne sur un cœur qui refuse de lâcher. On l’a amélioré, poussé, prolongé, parce qu’il fallait continuer à voir. Toujours plus loin, toujours plus profond, toujours plus « next ». Et c’est là que Hubble devient presque humain. Parce qu’il ne regarde pas l’univers pour lui. Il regarde pour nous. Pour combler un vide qu’on porte tous, celui de ne pas savoir où s’arrête le monde, ou pire, celui de découvrir qu’il ne s’arrête pas.

Mais aller plus loin a un prix. Chaque image de Hubble nous éloigne un peu plus d’un monde compréhensible. Chaque découverte ouvre dix nouvelles questions. On ne gagne jamais vraiment, on avance, c’est tout. Peut-être que le « next level » n’est pas une destination, mais une condition. Un état permanent d’insatisfaction maquillé en progrès. Hubble ne cherche pas la réponse finale, il cherche la suivante. Comme nous. Et quand un jour il cessera de fonctionner, quand son œil s’éteindra enfin, ce ne sera pas la fin de l’histoire. Parce qu’entre-temps, on aura déjà construit autre chose, plus puissant, plus précis, plus loin. Encore.

Hubble, au fond, c’est un miroir. Le reflet de notre incapacité à nous contenter de ce qui est déjà là.