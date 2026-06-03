On a l’impression que les générations se passent le flambeau : taxer celle qui suit de « flemmarde ». Une impression qui semble encore plus forte avec la nouvelle génération. ChatGPT, changement de poste fréquent, rapport différent à l'autorité... La Gen Z est souvent présentée comme moins engagée que ses aînés. Et si elle était simplement en train de redéfinir les codes du travail ?
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