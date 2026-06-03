Les jeunes au travail, loin des clichés
Crédits : Shutterstock

On a l’impression que les générations se passent le flambeau : taxer celle qui suit de « flemmarde ». Une impression qui semble encore plus forte avec la nouvelle génération. ChatGPT, changement de poste fréquent, rapport différent à l'autorité... La Gen Z est souvent présentée comme moins engagée que ses aînés. Et si elle était simplement en train de redéfinir les codes du travail ?

Une étude menée conjointement par l’Edhec et Forvis Mazars, a été publiée fin mai 2026, pour répondre à la question suivante : « Comment la nouvelle génération veut-elle travailler et s’engager dans l’entreprise ? ». Et les enseignements sont riches, loin des clichés habituels. L’étude dresse le portrait d’une génération de jeunes actifs en train de réinventer les codes jusqu'alors établis dans le monde du travail.

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Lisa Begouin
Journaliste. Si la curiosité est un vilain défaut, elle m'a permis d'en faire mon métier ! Je suis ravie de faire partie de l'équipe d'ÉcoRéseau Business, dont l'objectif est d'informer avec un regard constructif et optimiste. Dans mes articles, je m'efforce de rester aussi objective que possible… sauf quand il est question de Bordeaux, ma ville de cœur !

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