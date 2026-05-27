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Mardi 26 mai se tenait la 17e édition du Prix Moovjee, le concours national qui récompense l’initiative entrepreneuriale des 18-30 ans. Santé mentale, design responsable, inclusion numérique, innovation sociale… cette année encore, les projets distingués racontent une jeunesse qui entreprend à hauteur des enjeux de son époque. Cinq lauréats nationaux et douze ambassadeurs régionaux ont été récompensés, lors d’une cérémonie organisée en partenariat avec ÉcoRéseau Business.

L’édition 2026 du Prix Moovjee s’est également tenue en présence d’un parrain de marque : Jean Michel Karam, entrepreneur et fondateur de plusieurs entreprises technologiques.

Encourager l’esprit entrepreneurial

Cette année, près de 1 400 jeunes ont candidaté au Prix Moovjee. Âgés de 25 ans en moyenne, ils sont nombreux à entreprendre dès leurs études : 34 % sont étudiants et, parmi eux, près des trois quarts disposent du statut d’étudiant-entrepreneur. Après une première sélection, 20 finalistes ont été invités à défendre leur projet lors de sessions de pitch organisées les 13 et 14 avril chez EY et JCDecaux.

La cérémonie du 26 mai a été marquée par la présence de Jean Michel Karam, fondateur de Memscap, IEVA Group et SKILL, connu du grand public pour sa participation à l’émission « Qui veut être mon associé ? ». Entrepreneur, auteur et investisseur, il est venu défendre une vision de l’entrepreneuriat fondée sur la résilience, la transmission et l’accompagnement. Une manière de rappeler l’ambition portée par le Moovjee depuis 17 ans : derrière chaque entreprise naissante, il y a d’abord une aventure humaine.

Qui sont les gagnants ?

Le Grand Prix Moovjee, catégorie « Entrepreneur », a été attribué à Aurélien Tassart, 28 ans, pour son projet Click & Live, basé à Hem, dans le Nord. Sa plate-forme met en relation des artistes et établissements partout en France, tout en simplifiant les démarches administratives pour faciliter l’organisation de concerts et d’événements culturels.

Noé Le Blavec, Samuel Petit et Capucine Coudert ont remporté le prix « 100 jours », qui récompense les porteurs de projet, pour Moumoute, une jeune entreprise installée près de Lyon. Le concept ? concevoir des panneaux acoustiques design fabriqués à partir de laine de mouton française afin de réduire le bruit dans les espaces collectifs.

Dans la catégorie « Artiste-Entrepreneur », le jury a distingué Anne-Sophie Toutain, 29 ans, originaire de La Réunion, pour Intensité. Poétesse et slameuse, elle a développé un projet artistique centré sur les questions de santé mentale, de handicap invisible et de résilience, à travers une expérience sonore et poétique pensée comme un outil de transmission et de reconstruction.

Le jury a également décerné un prix coup de cœur à Mariane Cam pour Domy, une plate-forme toulousaine qui accompagne les patients dans leur parcours de santé mentale en les orientant vers le psychologue le plus adapté grâce à un système de matching personnalisé.

Enfin, la mention spéciale « Premiers pas vers l’export » a récompensé Aaron Teboul et Eric Teboul pour Clic & Moi. Basée à Paris, l’entreprise œuvre pour rendre le numérique plus accessible aux seniors, notamment via des ateliers de formation, des actions de prévention contre les arnaques en ligne et un compagnon d’intelligence artificielle dédié à l’accompagnement numérique.

« Cette édition 2026 montre que les jeunes entrepreneurs d’aujourd’hui continuent de vouloir avoir un impact concret sur le monde qui les entoure. Mais cette aspiration s’exprime désormais dans un contexte profondément transformé, marqué par les incertitudes économiques, les bouleversements sociaux, les transitions environnementales et les mutations du travail. Face à cette complexité, ils avancent avec lucidité, créativité et une forte capacité d’adaptation. Plus que jamais, notre rôle est de permettre à toujours plus de jeunes, partout en France, d’accéder au mentorat, à des communautés d’entraide et à des opportunités qui soutiennent leurs ambitions », s’est réjoui Dominique Restino, président du Moovjee.