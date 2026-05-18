Derrière les accords commerciaux annoncés entre Washington et Pékin, le sommet, qui s’est achevé le 15 mai dernier, entre Donald Trump et Xi Jinping a surtout mis en lumière une autre bataille : celle de l’intelligence artificielle. Entre souveraineté technologique, cybersécurité et domination économique, les deux premières puissances mondiales ont confirmé que la course à l’IA est désormais un enjeu géopolitique majeur.

À Pékin, Donald Trump et Xi Jinping ont multiplié les annonces commerciales et diplomatiques. Mais derrière cette volonté d’apaisement entre les deux puissances, le sommet a surtout mis en lumière un autre affrontement : celui de l’intelligence artificielle. Une bataille technologique devenue centrale dans l’équilibre économique et géopolitique mondial.