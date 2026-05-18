Temps de lecture estimé : 3 minutes

TRIBUNE. Il a fallu deux mois à ChatGPT pour atteindre 100 millions d’utilisateurs. Aucun produit technologique n’avait jamais réalisé pareil exploit. Fin 2022, OpenAI ne se contentait pas de lancer un chatbot : elle définissait d’un coup l’imaginaire de l’intelligence artificielle pour des centaines de millions de personnes. Trois ans plus tard, 800 millions d’utilisateurs se connectent chaque semaine. Le règne semble sans partage. Sauf que les batailles décisives ne se gagnent pas toujours là où elles se voient. Par Martin Pavanello, cofondateur et CEO de Mister IA.

Pendant qu’OpenAI trustait les unes des magazines et alimentait les conversations de dîner, une autre entreprise construisait méthodiquement son empire. Anthropic, fondée en 2021 par d’anciens d’OpenAI, vient de franchir 14 milliards de dollars de revenus annualisés en février 2026. Un an plus tôt, elle en était à un milliard. Aucune entreprise de logiciels b to b n’a jamais connu pareille vélocité, ni Slack, ni Zoom, ni Snowflake à leurs meilleurs jours.

Les chiffres méritent qu’on s’y arrête. Anthropic monétise chaque utilisateur mensuel à hauteur de 211 dollars, contre 25 dollars pour OpenAI par utilisateur hebdomadaire. Huit fois plus efficace en termes de revenus, avec dix-neuf fois moins d’utilisateurs. C’est l’écart de productivité entre un artisan d’art et une chaîne de grande distribution.

Le choix de la sécurité

Ce n’est pas un hasard. Anthropic a fait de la sécurité non pas un argument marketing, mais le cœur de son identité. Dans un secteur où les hallucinations de modèles peuvent générer des bourdes fiscales, juridiques ou informatiques aux conséquences potentiellement catastrophiques, cette promesse vaut de l’or. Huit entreprises du Fortune 10 sont déjà clientes. Plus de 500 organisations dépensent chaque année plus d’un million de dollars sur la plate-forme (elles étaient une douzaine il y a deux ans).

L’avantage concurrentiel est structurel, pas conjoncturel. Une entreprise qui intègre Claude dans ses processus critiques ne le retire pas à la première hausse de tarif. Les coûts de sortie sont élevés, les intégrations profondes, la confiance longue à construire. ChatGPT peut séduire les consommateurs en illimitant leurs conversations et en leur proposant de gérer leur santé depuis l’application. Les directions informatiques, elles, raisonnent autrement.

Le pari délibéré sur le texte

Le deuxième choix stratégique d’Anthropic est tout aussi remarquable. Pendant qu’OpenAI lançait Sora pour la vidéo et DALL·E pour l’image, Claude affinait sa maîtrise du texte. Un choix qui pourrait sembler défensif. Il est en réalité offensif.

Qu’est-ce qu’un collaborateur fait de ses journées ? Il rédige des e-mails, synthétise des réunions, compare des contrats, analyse des données, produit des rapports. Selon les données d’usage de Microsoft 365, un salarié de bureau passe environ trois heures par jour à produire, sur un total de huit. Ces trois heures sont du texte à 90 %. Avoir l’IA la plus performante sur l’image ou la vidéo est un avantage dans les agences créatives. Dans le reste de l’économie, c’est un luxe. Claude a choisi de dominer ce qui compte vraiment pour la grande majorité des entreprises, et c’est précisément pour cette raison qu’il s’impose aujourd’hui dans des secteurs aussi variés que la finance, le droit, la santé ou la cybersécurité.

Le nouveau Microsoft Office

L’analogie qui s’impose est celle de Microsoft. Dans les années 1990, Microsoft n’a pas gagné la guerre de l’informatique personnelle en ayant le meilleur matériel. Elle l’a gagnée en s’installant là où le travail se passe : le tableur, le traitement de texte, la présentation. La suite Office est devenue le socle invisible du tertiaire mondial. Trente ans plus tard, le patron de Microsoft déclarait que Teams et Office 365 généraient ensemble 200 milliards de dollars de revenus annuels.

Anthropic reproduit ce mouvement avec une précision troublante. Le lancement de Claude dans Excel et PowerPoint, aujourd’hui en version bêta, n’est pas anodin. C’est la tentative de s’installer au cœur des flux de travail, là où les habitudes se forgent et où les contrats se renouvellent sans qu’on y pense. Claude Code, l’outil de programmation assistée par l’IA lancé en mai 2025, a quant à lui atteint 2,5 milliards de revenus annualisés en moins de neuf mois. Aucun produit logiciel n’avait jamais grimpé aussi vite.

Deux marchés, deux couronnements

ChatGPT n’est pas condamné pour autant. Le précédent de Google est utile ici. Google est avant tout une marque grand public, son moteur de recherche utilisé par des milliards d’individus. Et pourtant, Google Workspace, sa suite bureautique professionnelle, équipe des dizaines de millions de collaborateurs dans le monde. Le b to c et le b to b peuvent cohabiter sous la même bannière. OpenAI suivra probablement le même chemin : une marque de consommation dominante d’un côté, une présence entreprise croissante de l’autre.

Mais dominer deux marchés simultanément est rare. Les entreprises qui réussissent à tout faire finissent souvent par exceller nulle part. OpenAI brûlait encore 14 milliards de dollars en 2026, avec des pertes projetées à 115 milliards cumulées jusqu’en 2029. Anthropic, elle, devrait atteindre l’équilibre en 2028, deux ans avant son rival.

La bataille n’est pas finie

Pour autant, se précipiter sur des conclusions définitives serait une erreur. Anthropic reste une entreprise privée dont la valorisation de 380 milliards de dollars repose sur des projections ambitieuses. La convergence technologique réduit les moats (avantages compétitifs structurels) : ce qui différencie Claude de ses concurrents aujourd’hui peut s’éroder plus vite qu’on ne le pense. Et OpenAI, avec sa force de levée de fonds, sa marque et son écosystème de développeurs, n’est pas un adversaire qu’on enterre en une saison.

Ce qui est certain, c’est que le centre de gravité de la guerre de l’IA s’est déplacé. Il ne se gagne plus en conquérant les foyers. Il se gagne en conquérant les bureaux.