12,6 millions de tonnes de déchets textiles sont produits dans l’Union européenne, d’après le Parlement européen. Un secteur qui se révèle être très pollueur, et qui représente près de 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Alors, le recyclage s’impose, y compris pour les entreprises qui doivent apprendre à composer pour limiter leur pollution. Surtout, c'est aussi un enjeu de souveraineté !
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