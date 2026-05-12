12,6 millions de tonnes de déchets textiles sont produits dans l’Union européenne, d’après le Parlement européen. Un secteur qui se révèle être très pollueur, et qui représente près de 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Alors, le recyclage s’impose, y compris pour les entreprises qui doivent apprendre à composer pour limiter leur pollution. Surtout, c'est aussi un enjeu de souveraineté !

Mais en Europe, on estime que moins d’1 % de tous les textiles dans le monde sont recyclés. Pourtant avec le boom récent de la fast fashion, l’industrie du textile poursuit son expansion. Environ 10 millions de pièces neuves sont vendues chaque jour dans le secteur, et beaucoup d’entre elles restent souvent oubliées au fond d’un placard, ou ne sont portées que pour de rares occasions. Une réalité déconcertante, qui doit pousser les entreprises à agir, à leur tour.