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Rendez-vous à Gruissan (Occitanie), pour l’événement à ne pas manquer des passionnés de voile. Le Défi Wind, aussi surnommé le « Woodstock du windsurf », est une course géante qui s’installe dans l’Aude, depuis ce vendredi 8 mai, et jusqu’au 17 mai.

Cette année, plus de 2 200 participants de 40 pays sont attendus pour célébrer la 24e édition d’un événement tant apprécié par les professionnels que par les amateurs. Un total de 40 km de course pour trois disciplines : le kitesurf, pour sa 13e édition (8-10 mai), le wingfoil, pour sa 5e édition (11-13 mai) et le windsurf, ou planche à voile (14-17 mai).

Une popularité qui explose ?

Ces sports nautiques ont récemment connu un regain d’intérêt. Les sports de voile, ce sont 3,3 millions de pratiquants et plus de 5 500 événements organisés partout en France. Parmi eux, le windsurf – ou planche à voile, en français – qui attire de plus en plus d’amateurs. C’est aussi le cas du wingfoil, une déclinaison du windsurf et du kitesurf, né en 2019, qui propose plusieurs compétitions et événements répartis tout au long de l’année pour réunir les passionnés.

Les sports de voile connaissent alors un sérieux regain de popularité qu’ils doivent d’abord à la volonté grandissante de pratiquer des sports en extérieur, ainsi qu’aux grandes compétitions internationales qui attirent les regards. C’est le cas des Jeux olympiques, pendant lesquels la planche à voile est une discipline appréciée. À Paris, en 2024, deux Français ont participé : Nicolas Goyard, qui s’est hissé 15e chez les hommes, et Hélène Noesmoen, qui a terminé 7e chez les femmes.

Et justement, la pratique féminine est aussi en bonne voie. « Depuis de nombreuses années la FFVoile met en place de nombreuses actions pour encourager la pratique féminine (+4 % de licences clubs et +10 % de passeports voile en 2023). La création et pérennisation de stages ou d‘offres 100 % féminins rencontrent un grand succès et permettent à de nombreuses jeunes femmes de prendre confiance en elles et d’avoir l’envie de continuer à pratiquer la voile. Beaucoup de clubs ont également fait évoluer leurs installations pour l’accueil des femmes », explique Jean-Luc Denechau, président de la FFVoile, pour la Banque Populaire.

Le sport… et bien plus encore

Mais ces sports séduisent aussi bien au-delà de leur dimension purement sportive. Du côté du kitesurf – une autre déclinaison – l’heure est à l’innovation ! Les nouveautés sont nombreuses en matière de sécurité et de conception. Les nouveaux matériaux permettent de gagner en légèreté tout en offrant un pilotage plus précis. Un atout précieux pour optimiser les performances lorsque le vent est faible, et qui séduit un nombre croissant de pratiquants. En 2025, le sport a également franchi un cap technologique avec l’arrivée de barres de kitesurf intelligentes qui intègrent des capteurs. Celles-ci peuvent notamment déclencher automatiquement les dispositifs de sécurité en cas de chute, mais aussi fournir un suivi détaillé de la vitesse, des sauts ou encore des distances parcourues.

À Gruissan, le Défi Wind constitue aussi un rendez-vous incontournable pour les exposants. Grâce à un village de 7 000 m², une cinquantaine d’entre eux y présentent leurs dernières innovations. Matériaux plus durables, solutions d’économie d’eau pour les stands, systèmes de récupération des eaux de pluie pour les bases nautiques… Certains proposent même aux visiteurs de tester du matériel grâce à des simulateurs. Plusieurs initiatives qui visent à réduire l’impact environnemental de l’événement ont également été mises en avant : compostage des déchets organiques, dispositifs de filtration sur les points d’eau ou encore encouragement à l’utilisation de matériel réutilisable.

Cet événement est aussi une bonne nouvelle pour l’aspect économique de la région, et un vrai plus pour l’activité locale. Les restaurateurs, hébergeurs et artisans profitent de l’événement pour attirer les touristes, toujours plus nombreux. Ça, les organisateurs l’ont bien compris, et capitalisent sur l’amas de visiteurs. L’année prochaine, il faudra encore marquer les esprits, pour célébrer, déjà, les 25 ans du Défi Wind.