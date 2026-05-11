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Qui ? Spencer Club

Quoi ? Une plate-forme qui propose du sponsoring sportif en échange d’une expérience

En ce moment, les passionnés de voile sont à l’honneur. Avec le Défi Wind, lancé vendredi dernier, la saison des sports nautiques bat son plein. Mais au-delà de la compétition, l’univers de la voile repose aussi sur les rencontres, le réseau et l’expérience. C’est précisément cette dimension que la start-up Spencer Club entend exploiter, en la rendant accessible aux passionnés de sponsoring sportif. Le concept se reflète d’ailleurs dans son nom. « Spencer, c’est la personne qui met le pied à l’étrier lorsqu’on monte à cheval. Celle qui donne un coup de main pour se hisser. Et c’est aussi un jeu de mots entre “spencer” et “sponsors” », explique son fondateur, Charles d’Oiron.

La start-up propose ainsi aux passionnés de sponsoring sportif d’embarquer à bord de voiliers de course pour vivre l’expérience de l’intérieur. Et l’idée est née d’un constat très simple. « Je voulais monter sur un bateau de course, et je me suis rendu compte que ce n’était pas possible. Alors j’ai décidé de lancer cette plate-forme », raconte Charles d’Oiron. À l’origine du projet, il y a donc une envie personnelle, presque un rêve d’enfant, mais aussi la volonté de se donner les moyens de le concrétiser. Un parcours d’autant plus atypique que l’entrepreneur ne vient pas du tout du milieu de la voile. « J’ai un parcours assez particulier : je viens du monde du théâtre. J’ai été acteur et metteur en scène avant de me tourner vers le développement informatique, il y a une quinzaine d’années », explique-t-il.

Un système donnant-donnant

Et quinze ans plus tard, le voilà à la tête d’un projet d’ampleur. Rejoint par Sandra Marichal, accompagné d’un cabinet d’avocat et d’un ou deux freelances en fonction des besoins, le projet prend vie. « À force d’échanger avec des skippers, je me suis aperçu que beaucoup d’entre eux avaient du mal à trouver de l’argent. Alors j’ai transformé le projet initial. Plutôt que proposer de naviguer sur un bateau de course, l’argent sert de sponsoring pour le bateau », explique le fondateur. « Ça permet à la fois au client de naviguer sur un bateau, et au skipper de rencontrer un réseau de financeurs intéressés par ce monde-là. »

La plate-forme est conçue pour simplifier et faciliter les réservations. Sélectionner un bateau, les dates de navigation qui correspondent aux besoins, ou aux envies, et régler. « Un contrat de sponsoring est généré immédiatement. C’est du sponsoring contre une expérience », souligne Charles d’Oiron.

« Ce serait possible de dupliquer ce modèle »

Spencer Club s’adresse à la fois aux particuliers – dirigeants d’entreprises ou entrepreneurs passionnés de voile – et aux entreprises. En voilà une idée de team building originale… Et dont le développement n’est encore qu’à ses débuts. Charles d’Oiron est ambitieux. D’ici à la fin de l’année, il espère réussir à signer « un deal de sponsoring d’au moins 150 000 euros entre une entreprise et un skipper. Ça nous permettrait de vraiment valider le modèle ». Et en parallèle, il cherche à développer son projet – en cherchant quelqu’un qui pourrait le rejoindre et l’accompagner dans le développement – et travailler sur le b to b : « Cette partie est beaucoup plus importante, c’est un peu le nerf de la guerre. »

Et l’objectif, sur le long terme, c’est aussi de dupliquer le projet. « Je suis en train de travailler sur le monde de l’équitation, et je regarde d’autres sports. Ce serait tout à fait possible de facilement dupliquer ce modèle », se projette Charles d’Oiron. À l’heure où les sports de voile connaissent une popularité grandissante, l’objectif est toujours d’attirer un nouveau public. Spencer Club y travaille quotidiennement, d’autant plus que des échéances approchent à grands pas, à commencer par la Route du Rhum.