Une étude du Cercle des Entrepreneurs Engagés et OpinionWay met en lumière un regard de plus en plus favorable des Français envers les entrepreneurs. Derrière ces résultats apparaît aussi une critique croissante d’une classe politique jugée déconnectée des réalités économiques et trop enfermée dans une culture technocratique.

L’entreprise semble aujourd’hui bénéficier d’une image plus positive auprès des Français. Une récente étude du Cercle des Entrepreneurs Engagés et OpinionWay dévoilée récemment montre notamment qu’une majorité de la population souhaite voir les entrepreneurs occuper une place plus importante dans le débat public. À travers plusieurs questions portant sur la fonction publique, les retraites ou encore le principe de précaution, le sondage révèle également un décalage de plus en plus fort entre les attentes des citoyens et les réponses proposées par la classe politique.