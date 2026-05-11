Une étude du Cercle des Entrepreneurs Engagés et OpinionWay met en lumière un regard de plus en plus favorable des Français envers les entrepreneurs. Derrière ces résultats apparaît aussi une critique croissante d’une classe politique jugée déconnectée des réalités économiques et trop enfermée dans une culture technocratique.
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