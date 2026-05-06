Accueil RH & Formation Emploi Et si on prenait soin de nos managers ? EmploiManagementRéservé aux abonnésRH & Formation Et si on prenait soin de nos managers ? Par Léa Joannes - 6 mai 2026 FacebookXPinterestLinkedin Crédits : Shutterstock La réalité du terrain en entreprise change. On porte de plus en plus d’attention sur la santé mentale, le burn out, la surcharge, le désengagement… Mais les managers sont souvent les premiers lésés. En 2025, seuls 22 % des managers dans le monde se disent engagés. Ils étaient 27 % en 2024, et 30 % en 2023, d’après « The State of the Global Workplace 2026 » par Gallup. Les managers sont devenus indispensables. Mais toutes ces exigences peuvent mener à de la sur-sollicitation, de l’épuisement et du désengagement. Là est le revers de la médaille. Envie de lire la suite ? Nos articles en intégralité à partir de 1,99€/mois sans engagement (annulable à tout moment) S'abonner Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous juste en dessous Identifiant Mot de passe Se souvenir de moi Mot de passe oublié À lire aussiPLUS DE L'AUTEUR actualités Pourquoi (toutes) les entreprises doivent recruter plus de docteurs Expressions La guerre des talents se gagne désormais sur le mobile des candidats actualités Où en est le vaste chantier de dépollution des calanques de Marseille ? actualités Ikea, une machine à innover actualités Emploi des détenus et ex-détenus : quelle réalité ? actualités Divorce d’un collaborateur : pourquoi les entreprises doivent s’emparer du sujet