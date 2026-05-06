La réalité du terrain en entreprise change. On porte de plus en plus d’attention sur la santé mentale, le burn out, la surcharge, le désengagement… Mais les managers sont souvent les premiers lésés.

En 2025, seuls 22 % des managers dans le monde se disent engagés. Ils étaient 27 % en 2024, et 30 % en 2023, d’après « The State of the Global Workplace 2026 » par Gallup. Les managers sont devenus indispensables. Mais toutes ces exigences peuvent mener à de la sur-sollicitation, de l’épuisement et du désengagement. Là est le revers de la médaille.