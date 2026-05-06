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Dormir mieux pour travailler mieux. Couper ses notifications pour retrouver sa concentration. Boire un café à heure fixe, méditer quelques minutes avant une réunion ou suivre son sommeil avec une montre connectée. Le biohacking, longtemps réservé aux entrepreneurs de la Silicon Valley, s’invite désormais dans nombre de bureaux. Derrière ce mot un peu futuriste se cache une obsession très contemporaine : rester performant sans finir épuisé !

Depuis quelques années, le monde du travail a changé de rythme. Open spaces bruyants, journées à rallonge, avalanche de mails et visioconférences… Beaucoup de salariés cherchent à reprendre le contrôle de leur énergie. C’est là que le biohacking entre en scène. L’idée n’est plus seulement de travailler plus, mais de travailler mieux, et plus longtemps sans craquer. Entre objets connectés, optimisation du sommeil et nouvelles routines bien-être, la tendance séduit start-up comme grands groupes. Mais derrière la promesse de productivité, elle interroge aussi notre rapport au travail et à la performance.

Qu’est-ce que le biohacking ?

Le terme peut évoquer un film de science-fiction, mais il repose souvent sur des gestes simples. Le principe : « hacker » son corps et son cerveau pour améliorer ses capacités physiques et mentales. Cela passe par l’alimentation, le sport, la respiration, le sommeil ou encore l’usage d’objets connectés qui analysent rythme cardiaque ou fatigue.

Dans un article publié par Trends-Tendances, le biohacking est présenté comme « un marché en pleine expansion » qui cherche à optimiser les capacités humaines grâce au suivi des données biologiques. Un sondage réalisé en mai 2025 par le Sanctuary Wellness Institute, et relayé par Forbes, auprès de plus de 1 000 Américains (hommes et femmes à parts égales) âgés de 18 à 99 ans, a révélé que 67 % d’entre eux se considéraient comme des « biohackers ». Dans ce même pays, notamment dans la Silicon Valley, certains vont très loin : jeûne intermittent, microdoses, compléments alimentaires ou « nootropiques » pour booster la concentration. En France, la pratique reste plus modérée et se traduit surtout par des ajustements du quotidien : mieux dormir, mieux récupérer, mieux gérer son stress. Et ce dans une logique de préservation de sa santé mentale.

Comment le biohacking se traduit-il au travail ?

Dans les entreprises, le biohacking n’a rien de futuriste. Il prend des formes discrètes mais structurées. Certaines sociétés installent des salles de repos, encouragent les pauses ou proposent des séances de méditation. D’autres misent sur des bureaux debout ou repensent l’ergonomie pour limiter la sédentarité. Rester assis toute la journée a un coût réel sur le corps et donc sur la performance. Fatigue cognitive, baisse de concentration, tensions physiques : santé et productivité avancent ensemble, et les entreprises s’en saisissent de plus en plus. Le biohacking devient une manière de mieux gérer sa journée de travail. Dans le média L’Opinion, le spécialiste Denys Coester, auteur d’un livre sur le sujet, évoque l’idée d’être « performant sans s’épuiser ».

Toute l’ambiguïté du biohacking en entreprise réside dans ce double mouvement. D’un côté, il encourage les organisations à mieux prendre en compte la santé mentale et physique des salariés, dans des environnements où la pause a longtemps été perçue comme une perte de temps. De l’autre, il peut nourrir une logique d’optimisation permanente : mieux dormir, mieux manger, mieux respirer… jusqu’à transformer la moindre pause-café en levier potentiel de performance pour l’entreprise !