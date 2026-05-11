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« L’Europe a-t-elle déjà perdu la bataille de l’intelligence artificielle (IA) et de l’innovation ? ». Voilà le thème du nouvel épisode (en ligne dès le 12 mai à 18 heures) du Tech Show, au sein duquel Vincent Klingbeil reçoit Carlos Diaz, entrepreneur franco-américain.

Le Tech Show, qui analyse le monde du digital et des start-up à travers celles et ceux qui en font l’actualité, a reçu dans un nouvel épisode, qui sera disponible sur la chaîne YouTube du rendez-vous 100 % digital dès le 12 mai à 18 heures, Carlos Diaz, entrepreneur franco-américain installé depuis plus de 15 ans à San Francisco et figure incontournable de la tech américaine. Entrepreneur en série, investisseur et fin connaisseur des dynamiques à l’œuvre dans la Silicon Valley, il est également l’animateur des podcasts « Silicon Carne » et « Le Festin », deux rendez-vous de référence dédiés à l’innovation, à l’entrepreneuriat et aux mutations du numérique. Le rendez-vous, auquel EcoRéseau Business a pu accéder en avant-première, confronte la France à la réalité de l’innovation.

Un regard direct sur les différences entre les écosystèmes français et américain

Au Tech Show, le ton est direct, et vise à faire rencontrer des mondes parfois trop cloisonnés (tech, influence, société, etc.). Et c’est le cofondateur et CEO d’European Digital Group (EDG) Vincent Klingbeil, élu entrepreneur de l’année lors des Trophées EcoRéseau en 2025, qui en est à l’origine depuis 2022. Dans cet épisode, il se retrouve accompagné de Mélissa Simoni et Amélie Juillet, pour aborder des questions multiples : Pourquoi autant de licornes fondées par des Français voient-elles le jour aux États-Unis ? ; Quels sont les écarts structurels entre les écosystèmes français et américains ? ; La France peut-elle encore se réinventer dans les dix prochaines années ? ; Quel rôle joue réellement le financement dans la capacité d’innovation des entreprises européennes ? Entre autres.

Pour Vincent Klingbeil, la France ne manque ni de talents ni d’ambition, mais souffre encore d’un déficit de financements et de capacités d’investissement pour permettre à ses entreprises de changer d’échelle.