Pour la première fois, une étude donne des chiffres concrets sur les mauvaises conditions de travail des livreurs de plates-formes de livraison de repas. Horaires à rallonge, rémunération insuffisante, exposition à des injures et comportements agressifs... Quelles solutions peuvent être mises en place, à la fois par les plates-formes et les citoyens, pour améliorer le quotidien de ces travailleurs ?
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