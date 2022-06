Temps de lecture estimé : 1 minute

La pratique est davantage répandue aux États-Unis, par exemple. Après le paiement fractionné, le salaire fractionné se développe, piano-piano, dans l’hexagone. Comprenez un salaire versé en plusieurs fois au cours du mois et non plus seulement le 30 ou 31 ! Et si vous étiez rémunéré·e chaque semaine ? Nous vous posons la question.