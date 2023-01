Temps de lecture estimé : 1 minute

On le sait, les Français sont préoccupés par leur pouvoir d’achat, dans une société frappée de plein fouet par l’inflation. En parallèle, notre rapport au travail a changé – accéléré notamment par l’épisode sanitaire et son lot de confinements successifs. Aujourd’hui, en 2023, qu’est-ce qui compte le plus pour s’épanouir dans un job ? Et surtout, sur quoi doivent miser les entreprises pour recruter de nouveaux collaborateurs ? Nous vous posons la question.