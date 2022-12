Temps de lecture estimé : 1 minute

ÉcoRéseau Business a besoin de votre avis !

Chers lecteurs, parce que nous écrivons avant tout pour vous, la rédaction du mensuel économique ÉcoRéseau Business s’interroge sur son format papier, à l’aube de son 10e anniversaire. Actuellement, nous vous proposons une publication format journal – mais l’année 2023 pourrait être celle du changement ! Avec, entre autres, les motifs de notre questionnement : notre visibilité dans les kiosques, pas toujours idéale en grand format ; et des remontées du « terrain » sur la praticité au quotidien (notre magazine, dans son format actuel, ne « rentre » pas toujours dans un sac ou une serviette). Nous tenons à vous poser la question*. En attendant, merci à toutes et tous pour votre fidélité et passez d’excellentes fêtes de fin d’année.