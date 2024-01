Temps de lecture estimé : 2 minutes

La caisse de pension, également appelée 2ème pilier, est un élément clé de la prévoyance vieillesse en Suisse. Mais que recouvre exactement ce terme ? Quelles sont les spécificités de ce régime par rapport à d’autres pays ? Tour d’horizon des informations essentielles pour bien comprendre le fonctionnement de la caisse de pension helvète.

L’affiliation : une obligation légale pour tout employeur suisse

Contrairement à certains pays où la retraite repose presque exclusivement sur le régime public, la Suisse a opté pour un système à trois piliers faisant une large place à la capitalisation. Ainsi, toute entreprise basée en Suisse a l’obligation d’affilier ses salariés à une caisse de pension. Celle-ci gère l’épargne accumulée durant la carrière professionnelle de l’assuré pour lui garantir un revenu à la retraite.

L’employeur verse régulièrement des cotisations à la caisse de pension choisie, prélevées sur le salaire brut du travailleur. Ce dernier contribue également via une retenue sur son salaire. Le taux de cotisation dépend de divers facteurs comme l’âge de l’employé. Une partie de la cotisation sert à financer les rentes en cours, l’autre à constituer le capital retraite. Pour mieux comprendre la caisse de pension, vous pouvez contacter des experts.

Des prestations calculées sur la base du salaire et de l’âge de la retraite

Contrairement aux régimes par répartition, le montant de la future rente n’est pas fixé à l’avance, mais dépend des cotisations versées pendant la carrière. Plus le salaire est élevé, plus les cotisations le sont aussi et plus la rente sera conséquente. L’âge effectif de la retraite influe également. Partir avant l’âge terme réduit le montant de la rente, car la phase d’épargne est écourtée.

La caisse de pension vise à maintenir le niveau de vie après la retraite en remplaçant environ 60 % du dernier salaire, avec la rente AVS. Mais en réalité, ce taux de remplacement est souvent plus faible, notamment pour les bas revenus ayant peu cotisé. D’où l’intérêt de commencer à épargner tôt, idéalement dès 25 ans, pour profiter des intérêts cumulés.

Des plans en primauté de cotisations ou de prestations

On distingue deux types de plans de prévoyance dans les caisses de pension helvétiques. Il y a la primauté de cotisations : le montant des rentes n’est pas défini à l’avance. L’assuré bénéficie du capital accumulé via ses cotisations et la performance des placements.

Il y a aussi la primauté de prestations : le montant des rentes est fixé à l’avance en pourcentage du salaire. L’employeur doit ensuite adapter ses cotisations pour garantir le financement de ces prestations.

Le premier modèle, plus répandu, reporte le risque sur l’assuré alors que le second le fait porter à l’employeur. Quel que soit le modèle, la solvabilité de la caisse est cruciale pour pérenniser le versement des rentes.

Une sortie en capital plutôt qu’en rente

Lors du départ à la retraite, l’assuré reçoit en principe sa prestation d’assurance sous forme de rente viagère. Mais, il peut demander un versement en capital, en une fois ou de manière échelonnée. Toutefois, un tel retrait n’est possible que pour la part surobligatoire de l’épargne accumulée, soit au-delà du minimum légal.

En cas de départ à l’étranger, un transfert de la prestation est possible

La mobilité croissante des travailleurs conduit souvent à s’interroger sur le devenir de sa prévoyance en cas d’expatriation. Heureusement, il est possible de transférer sa prestation de libre passage accumulée vers un nouveau pays de résidence. Cela évite de perdre les droits acquis.

Ce transfert s’effectue soit vers un compte ou une police de libre passage, soit vers un organisme d’assurance sociale étranger. Des accords de sécurité sociale facilitent cette opération avec certains pays. Il est donc utile de se renseigner à l’avance sur les options envisageables.