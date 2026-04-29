En France, un mariage sur deux se solde en divorce. Si les statistiques ne sont pas réjouissantes, elles pointent une réalité que l’on ne peut plus ignorer. Et qui n’est pas sans conséquences sur la vie professionnelle des collaborateurs qui traversent cette épreuve. Sans accompagnement adapté, le salarié vacille – et le collectif avec.

Ces dernières années, la parole s’est libérée sur de nombreux sujets en entreprise. Des mots ou expressions comme qualité de vie au travail (QVT) ou santé mentale sont désormais monnaie courante. Pourtant, les sujets qui relèvent de la vie privée sont souvent laissés à la porte de l’entreprise. Une mise à distance qui n’est pas sans conséquences : selon la Harvard Business Review, au moment d'une séparation, 46 % des employés font état d’une baisse de concentration. Ce qui impacte inévitablement leur efficacité et qualité de travail.