En France, un mariage sur deux se solde en divorce. Si les statistiques ne sont pas réjouissantes, elles pointent une réalité que l’on ne peut plus ignorer. Et qui n’est pas sans conséquences sur la vie professionnelle des collaborateurs qui traversent cette épreuve. Sans accompagnement adapté, le salarié vacille – et le collectif avec.
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