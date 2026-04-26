Éric Larchevêque

Le cœur entrepreneur. C’est le titre du court-métrage, d’une durée de 3 min 30, réalisé par Rydge Conseil, qui accompagne aujourd’hui 100 000 entrepreneurs dans leur prise de décision. L’objectif ? « célébrer les femmes et les hommes qui entreprennent en France », dévoile Jérôme Kieffer, CEO de Rydge Conseil. Parmi les quarante entrepreneurs réunis – femmes et hommes, dirigeants du CAC 40 comme artisans – quelques visages familiers apparaissent à l’écran, comme, Sixtine Moullé-Berteaux,ou encore Lucie Basch. Mais ce ne sont pas ces visages « connus » que l’on retient à l’issue du film. C’est la réalité souvent invisible qui se cache derrière le métier d’entrepreneur.