Être entrepreneur en 2026
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Outre les incertitudes financières, quelle est la réalité sociale d’un entrepreneur en 2026 ? Derrière les récits de réussite et les levées de fonds, l’aventure entrepreneuriale se vit souvent seul, y compris lorsqu’elle se construit à plusieurs. Pression constante, porosité entre vie professionnelle et personnelle : peu échappent au stress, aux doutes et à l’isolement. Et pourtant, la France a franchi un cap historique en 2025 avec plus de 1,16 million de créations d’entreprises. 

Le cœur entrepreneur. C’est le titre du court-métrage, d’une durée de 3 min 30, réalisé par Rydge Conseil, qui accompagne aujourd’hui 100 000 entrepreneurs dans leur prise de décision. L’objectif ? « célébrer les femmes et les hommes qui entreprennent en France », dévoile Jérôme Kieffer, CEO de Rydge Conseil. Parmi les quarante entrepreneurs réunis – femmes et hommes, dirigeants du CAC 40 comme artisans – quelques visages familiers apparaissent à l’écran, comme Moussa Camara, Éric Larchevêque, Sixtine Moullé-Berteaux, Jonathan Anguelov, ou encore Lucie Basch. Mais ce ne sont pas ces visages « connus » que l’on retient à l’issue du film. C’est la réalité souvent invisible qui se cache derrière le métier d’entrepreneur.

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Lisa Begouin
Journaliste. Si la curiosité est un vilain défaut, elle m'a permis d'en faire mon métier ! Je suis ravie de faire partie de l'équipe d'ÉcoRéseau Business, dont l'objectif est d'informer avec un regard constructif et optimiste. Dans mes articles, je m'efforce de rester aussi objective que possible… sauf quand il est question de Bordeaux, ma ville de cœur !

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