Outre les incertitudes financières, quelle est la réalité sociale d’un entrepreneur en 2026 ? Derrière les récits de réussite et les levées de fonds, l’aventure entrepreneuriale se vit souvent seul, y compris lorsqu’elle se construit à plusieurs. Pression constante, porosité entre vie professionnelle et personnelle : peu échappent au stress, aux doutes et à l’isolement. Et pourtant, la France a franchi un cap historique en 2025 avec plus de 1,16 million de créations d’entreprises.
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