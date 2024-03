Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? La société des Hôtels Littéraires

Quoi ? Une chaîne d’hôtels d’un genre particulier, en signe d’hommage aux écrivains

« J’ai créé la société des Hôtels Littéraires pour partager l’amour des livres avec ces milliers de visiteurs que je ne connais pas, mais qui, je le sais, sont heureux de retrouver un auteur ou un livre au hasard d’un voyage à Paris, à Rouen ou à Clermont-Ferrand », indique Jacques Letertre, président de la société des Hôtels Littéraires. De Marcel Proust à Marcel Aymé en passant par Gustave Flaubert, Jules Verne, Alexandre Vialatte ou Arthur Rimbaud ; cet érudit a voulu dédier ses hôtels aux grandes plumes qu’il admire. Le Swan, son navire amiral, est une ode proustienne au cœur du VIIIe arrondissement de Paris. Très fréquenté par les grands noms comme l’académicien Maurizio Serra, qui aime y descendre lors de ses visites parisiennes.

L’hôtel Marcel Aymé est assurément le plus typique, perché comme l’auteur dans les ruelles entrelacées de Montmartre. On voudrait convoquer le fantôme de l’auteur du Passe-Muraille ou de La Grâce, dont l’ombre plane encore sur le quartier… L’hôtel Arthur Rimbaud s’érige dans le Xe arrondissement à la manière d’un coup de chapeau lancé à l’adresse du poète-fugueur. Un distributeur d’absinthe permet de s’immerger dans l’époque. Rouen, belle capitale de la Normandie, est le décor de l’hôtel Gustave Flaubert, auteur qui fut le digne représentant de cette région entre bocages et littoraux. L’hôtel Jules Verne – fort original – est bâti contre le sol basque de Biarritz. N’oublions pas le surprenant hôtel Alexandre Vialatte, au cœur de Clermont-Ferrand. Comme un hommage à cet auteur méconnu et puissamment auvergnat. Volcanique ! Nancy accueillera bientôt « le petit dernier », dédié à Stendhal…

Requiem pour l’esprit

Ces établissements « quatre étoiles » ont la force de leur différence. Ils attirent la clientèle, car tous sont porteurs d’un véritable esprit attitré. « Les Hôtels Littéraires ont été conçus par des amoureux des livres et de la littérature pour recréer l’univers d’écrivains célèbres dans une ambiance quatre étoiles. L’ensemble de la décoration se veut un hommage à l’auteur, à son œuvre. Un parcours d’exposition vous emmène sur les traces de l’écrivain, à travers des bibliothèques, des œuvres d’art et des citations, comme une invitation au voyage… », précise ainsi Jacques Letertre.

Si une ligne directrice peut-être tracée entre ces établissements qui sont vraiment les facettes d’un groupe, chacun dispose de sa propre ligne directrice. Prenons l’exemple de l’hôtel Marcel Aymé, situé dans le Montmartre d’Amélie Poulain. Ce bel établissement de caractère se trouve à quelques dizaines de mètres de la place Marcel Aymé, où l’on peut admirer la sculpture de Jean Marais, hommage au Passe-Muraille. La réception vous distribuera un plan dédié aux airs de chasse au trésor. Un vrai bonheur pour qui veut redécouvrir l’âme d’un quartier. Loin, bien loin d’un tourisme invasif et médiocre.

Un tourisme durable qui s’inscrit en point d’orgue du quartier

Notons que chaque hôtel de la « SHL » s’engage pour un tourisme durable, agissant en avant de la main pour tout ce qui s’attache aux grands questionnements écologiques de notre temps. Produits durables, tri des déchets, gestion mieux-disante de la ressource en eau… Mais aussi l’usage de produits locaux, à l’empreinte résolument régionale.

« Chaque Hôtel Littéraire possède un espace dédié à l’exposition des collections réunies au fil des années sur chaque écrivain : des manuscrits, des œuvres d’art et des objets d’époque côtoient des créations contemporaines d’artistes locaux qui réinterprètent les classiques. La vie de l’hôtel est rythmée par des soirées littéraires, des remises de prix, des expositions artistiques et des spectacles, en faisant un véritable centre culturel au sein de sa ville ou de son quartier », précise bellement la société des Hôtels Littéraires. Foncez, c’est récompensé !