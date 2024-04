Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui ? Doado

Quoi ? Une application dotée d’une intelligence artificielle, conçue par des kinésithérapeutes et validée par des médecins, qui permet de lutter contre le mal de dos et les troubles musculosquelettiques (TMS).

Alors que, selon Ameli, les TMS sont responsables de 87 % des maladies professionnelles et représentent alors 2 milliards d’euros de perte pour les entreprises en France, Doado s’impose comme l’outil qu’il vous faut pour mieux vivre avec des problèmes dorsaux et prendre soin de votre dos. Entretien avec Hadia Ripoll, directrice générale et cofondatrice de l’application.

« On n’est pas là pour remplacer le sport. Mais pour de l’activité physique ciblée. Et parce qu’on sait que 7 minutes de micro-exercice par jour permettent déjà de diminuer a minima de 17 à 18 % les TSM », Hadia Ripoll, directrice générale et cofondatrice de Doado.

Comment est née l’application Doado ?

C’est par l’association de cinq cofondateurs que Doado a vu le jour. Ainsi l’équipe est composée de : deux ingénieurs, deux kinés qui travaillent dans le premier centre de chirurgie du dos en France (le CAD, ndlr) et moi-même, qui me concentre davantage sur la partie marketing, le commercial et la communication. Nous sommes donc très complémentaires et accompagnés d’un comité scientifique de 14 professionnels de santé.

L’appli Doado est née en février 2022. Après, comme nombre de start-up, nous avons commencé à travailler la nuit, les week-ends, même avant. Mais l’idée est vraiment née au cours de la crise sanitaire covid-19. Pour la petite histoire, l’ingénieur de l’équipe a eu mal au dos. Il a appelé le kiné en demandant des conseils à distance. Ce qui l’a d’ailleurs aidé. Moi, j’ai vu ça de loin en me disant : « Il y a un truc à faire ! » Rappelons que le mal de dos, ça reste le mal du siècle. Ça touche 80 % de la population à un moment de sa vie (source : Ameli).

Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Sans compter le ras-le-bol de notre équipe médicale de voir arriver des gens à l’hôpital beaucoup trop tard et qui avait d’ailleurs expérimenté nombres d’idées saugrenues qu’ils avaient trouvées sur Internet. En découle ainsi cette envie de créer un outil avec un vrai discours médical facile d’accès à toutes et tous.

Concrètement, comment ça fonctionne ?

C’est très simple. On télécharge l’application. Ensuite, il faut répondre à un certain nombre de questions et de tests physiques. Tous les questionnaires sont d’ailleurs validés par notre comité scientifique ainsi que par la Haute Autorité de Santé. À l’issue de ce questionnaire, deux cas de figure se présentent.

Soit l’IA détecte que cette personne a d’abord besoin de voir un médecin avant de faire quoi que ce soit. Dans ce cas, l’application va l’orienter vers un parcours de soins. À ce moment-là, donc, la personne va arriver sur un bilan. Elle y aura ainsi accès au format PDF et pourra le donner à son médecin le jour de la consultation pour lui faire gagner du temps. Par la suite, la personne aura accès à des vidéos qui lui expliqueront pourquoi c’est important d’aller voir un médecin ou un kiné. Le but est de rassurer mais aussi d’expliquer pour mieux comprendre les pathologies.

Dans le second cas de figure : la personne n’a pas besoin de se rendre chez un médecin. C’est ce qui est d’ailleurs la plupart du temps le cas. À ce moment-là, l’utilisateur arrive sur un catalogue de vidéos personnalisé. Il a alors accès à un programme principal et d’autres programmes recommandés qui vont être adaptés à son métier, à son sport, et à ses problématiques comme le sommeil, le stress ou encore la nutrition. Bref, tout ce qui peut avoir un impact sur le dos et les TMS !

Les vidéos à disposition sont présentées par des kinés et des médecins experts du domaine. Chacune dure entre 5 et 10 minutes maximum. C’est donc très simple à incorporer à son quotidien. Ainsi, avec de l’ergonomie, du renforcement musculaire, des échauffements, des étirements et de la connaissance, vous pouvez quotidiennement prendre soin de votre dos.

Quels sont les tarifs d’abonnement ?

Aujourd’hui, nous sommes présents sur tous les stores : Apple comme Android. Ainsi dès votre inscription, vous avez sept jours pour bénéficier d’un essai gratuit. En parallèle, tout ce qui concerne l’orientation dans le parcours de soins est gratuit. Parce qu’il n’y a rien de plus important que les soins. Après les 7 jours, vous avez soit un abonnement mensuel à 9 euros par mois ou bien à l’année pour 59 euros.

Au-delà de tout cela, nous avons aussi développé une partie b to b avec des entreprises, des assurances. Celles-ci vont directement offrir et donc prendre en charge l’abonnement pour leurs salariés. Ainsi en dessous de 300 abonnements le prix est fixé à 4 euros par mois pour chaque employé. Et au-delà, de 300, nous sommes à 3 euros par mois par salarié ou adhérent.

Doado en quelques chiffres, ça donne quoi ?

Cette année, sur l’application, nous sommes à plus de 1 000 vidéos et plus de 50 000 téléchargements. Nous sommes aussi à disposition des salariés de huit hôpitaux et également ceux d’une entreprise de logistique. De nombreuses entreprises dont l’activité est sédentaire utilisent également l’application au quotidien.

Quelles sont vos perspectives d’évolution ?

Nous enrichissons notre catalogue de nouveaux programmes. Côté intelligence artificielle, nous allons enrichir notre offre avec un véritable assistant conversationnel au sein de Doado pour accompagner encore mieux l’utilisateur dans ses questions. Et lui donner des feedbacks encore plus pertinents. Le but est d’avoir vraiment l’impression d’avoir un kiné dans la poche. Le temps de tout préparer, ce sera surement sur le marché pour 2025.

A court terme, l’appli entend s’internationaliser. C’est dans cette perspective que je pars prochainement au Canada, pour un mois. Avec en tête de se déployer sur le marché nord-américain en 2025.

Propos recueillis par Alyson Cabrol