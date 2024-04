Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les dépenses militaires mondiales ont connu une ascension spectaculaire en 2023, atteignant alors 2 400 milliards de dollars. Cela représente ainsi la plus forte augmentation en une décennie, d’après un rapport récent d’un institut spécialisé.

Cette tendance alarmante est donc principalement attribuée aux conflits en cours à travers le globe. Selon les chercheurs de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), les dépenses ont alors augmenté dans le monde entier, avec des hausses significatives en Europe, au Proche-Orient et en Asie.

« Les dépenses militaires mondiales ont atteint un sommet et, pour la première fois depuis 2009, elles ont augmenté sur les cinq continents », a souligné Nan Tian, chercheur au Sipri, dans une déclaration à l’AFP. En effet, cette augmentation s’est élevée à 6,8 % en 2023, marquant ainsi « la hausse annuelle la plus forte depuis 2009 », indique le rapport. M. Tian note de son côté que cette tendance reflète également « la dégradation de la situation de la paix et de la sécurité dans le monde », ajoutant qu’il n’y a guère de région où la situation s’améliore.

A noter d’ailleurs que les principaux contributeurs à cette montée en flèche sont les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Inde et l’Arabie saoudite, qui figurent en tête des pays ayant le plus dépensé dans ce secteur. De plus, la prolongation du conflit en Ukraine a alimenté une hausse des dépenses dans ce pays ainsi qu’en Russie, et « dans toute une série » de nations européennes, a précisé M. Tian.

Du côté des nations au cœur des conflits

La Russie, par exemple, a vu ses dépenses augmenter de 24 % à 109 milliards de dollars, selon les estimations du Sipri, avec une augmentation de 57 % depuis l’annexion de la Crimée en 2014. D’autre part, l’Ukraine a augmenté ses dépenses de 51 % à 64,8 milliards de dollars, bénéficiant également d’une aide de 35 milliards de dollars, émanant principalement des États-Unis.

En Europe, la Pologne a affiché la plus forte augmentation des dépenses militaires, en hausse de 75 % à 31,6 milliards de dollars. Concernant le Proche-Orient, Israël a quant à elle vu ses dépenses augmenter de 24 %, atteignant alors 27,5 milliards de dollars en 2023, et ce, principalement en raison de l’offensive menée par le pays à Gaza en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre dernier.

Ailleurs dans le monde…

Aux États-Unis, première puissance militaire mondiale, les dépenses ont également augmenté de 4,3 % pour atteindre la somme de 916 milliards de dollars l’année dernière. Pendant ce temps, en Asie, la Chine a elle aussi continué d’augmenter ses investissements militaires pour la 29e année consécutive, atteignant 296 milliards de dollars, non sans tensions croissantes dans la région, incitant les pays voisins à eux aussi accroître leurs dépenses de défense.

La République démocratique du Congo (RDC) a de son côté enregistré la plus forte augmentation mondiale, représentant plus du double de ses dépenses en atteignant le montant de 794 millions de dollars, face aux tensions croissantes avec le Rwanda. Notons d’ailleurs que cette tendance inquiétante laisse présager une poursuite de la hausse des dépenses militaires dans un avenir proche, alors que les conflits en Ukraine persistent, que le Proche-Orient reste instable et que l’Asie est en proie à de multiples tensions. « On s’attend à ce que cette tendance à la hausse se poursuive pendant au moins quelques années encore », a alors conclu le chercheur du Sipri.